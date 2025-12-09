快訊

115年升大學國立大學外文外交系「國文」分高下 台大社會系改參採數A

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115年升大學台大社會系改參採數Ａ。本報資料照片
115年升大學台大社會系改參採數Ａ。本報資料照片

115學年升大學最大管道申請入學日前已公布簡章。補教分析，因篩選倍率使然，政大外交系、台北大學應用外語系115將以國文單科成績分高下；又台大社會系先前均參採數Ｂ，115改為參採數Ａ，升學專家預期，將收到很不一樣的學生。

根據校系分則，114申請入學時政大外交系以國文、英文及社會等3科進行一階篩選，台北大學應用外語系則看國文、英文、數B及社會等4科，都是篩選學測多科成績，但在115年時，兩系均設定國文為3倍率進行一階篩選。

升學輔導專家劉駿豪表示，115年申請入學，要通過政大外交系一階篩選，國文科恐怕要15級分；台北大學應用外語系檢定時要求國文及英文兩科要達均標，門檻不高，但之後則僅以國文科進行3倍率篩選，國文科變成分高下的科目，而國文科好的學生會不會去讀應用外語系，是個問號。

此外，劉駿豪也談到，台大社會系及成大會計系在114年申請入學一階篩選時，均是以國、英、數B、社等4科做篩選科目，但到115年時，都改成以國、英、數A、社等4科篩選。申請入學篩選科目從數B改為數A，可能造成通過一階篩選分數下降，招到的學生也會非常不同。

劉駿豪舉例，111年申請入學時，台大政治系一階篩選主要看國、英、社，不比數A，但在超額篩選時要比「國＋英＋數A＋社」的成績，一些自認數A考不夠好的學生不敢填，導致通過一階篩選的分數大降，尤其公共行政組降幅更明顯。112年，台大政治系就調整回來，不管是篩選科目或是超額篩選主要看國、英、社，不看數A。

劉駿豪說，申請入學一階從數B改成數A，在台大、政大的商管學系非常普遍，但在非商管學系就很少見。考生在申請入學只能選填6個校系，多希望志願不要浪費、沒把握多不會去填，校系若大幅改變篩選方式，而考生對於過篩沒有信心，就容易被捨棄。

另外補教也指出，中原大學資工系、中央大學工學院學士班115學年招生都將延續114的做法，中原資工系僅以英文科進行3倍率篩選、中央大學工學院學士班則以「社＋自」進行3.5倍率的篩選，完全不看數學。又成大電機系將於115招起起，將二階甄選分為甲、乙兩組，且僅只有資料審查，取消團體面試，預計能提高報考意願。

申請入學 數A 台大

