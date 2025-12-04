四技二專甄選入學一般組3.4萬名額 創10年新低
115學年度四技二專甄選入學簡章今天公告，一般組有120校提供3萬4813個名額，是近10年新低；青年儲蓄帳戶組則有20校提供155個名額。
技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年度四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生簡章即日起上網公告並提供下載查詢，今年12月11日發售紙本簡章，招生簡章各為工本費新台幣70元，考生可至技專聯合會網站「簡章個人購買系統」訂購，或至19個代售服務學校現場購買。
欲參加115學年度四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生的考生，須先報名參加115學年度四技二專統一入學測驗並取得成績，四技二專統測報名時間為民國114年12月5日至12月17日。
根據技專聯合會資料顯示，115學年度四技二專甄選入學採分組聯合招生，設有「青年儲蓄帳戶組」、「一般組」，青年儲蓄帳戶組有20校、104個系科（組）或學程提供155個名額；一般組有120校、2659個系科（組）或學程提供3萬4813個名額，比114學年度（3萬6328個）減少，是近10年新低。
技專聯合會表示，為配合教育部推動行政院培育數位人才的目標，115學年度提供728個半導體、AI、機械領域系所擴充招生名額（含219個資安人才的招生名額），納入四技二專甄選入學相關科系的一般組招生。
115學年度四技二專日間部聯合登記分發入學有69校、2300系科（組）或學程，預定招收一般生9899名（含資通人才擴充名額26名），比114學年度（9648名）略增；各校系科（組）、學程可自行訂定四技二專統測各科目成績採計權重，共同科目（國文、英文、數學）權重為1至2倍間（權重級距0.25），專業科目（一）、專業科目（二）權重為2至3倍間（權重級距0.25）。
