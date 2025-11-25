中山大學行銷傳播所在職專班招生 不用筆試完成進修夢想

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國立中山大學行銷傳播管理研究所即將開跑，預計將招收20名在職生，提供在職人士進修與專業技能提升的機會。圖／中山大學提供
國立中山大學行銷傳播管理研究所是台灣第一所結合傳播與管理之研究所，學程規劃主要結合傳播事業經營管理、傳播科技和政策、行銷管理與公共關係三個領域，成立20多年來已經孕育近千位在行銷公關與媒體管理階層的優秀學長姊，該校115學年度《碩士在職專班》報名即將開跑，預計將招收20名在職生，報考採資料審查方式不需筆試，可以利用日、夜間上課， 提供在職人士進修與專業技能提升的機會。

國立中山大學行銷傳播管理研究所歷年來著重於培育具備傳播學術專業與管理實務兼具之優秀人才，重視並期許學生能與現代社會所強調之「國際化」、「資訊化」、「實務化」之專業需求並行，提供學生全方位的長遠發展契機，尤其未來無論從事何種行業，行銷能力皆不可或缺。國立中山大學行銷傳播管理研究所表示，115學年度《碩士在職專班》報名自明天起到12月17日下午五點止，甄試住要分兩階段，第一階段初審包括「自傳」、「讀書計畫」、本班資料審核表，其他有助審查之相關資料例如相關代表作品、相關工作經驗年資或曾獲得各種績優獎項等以及推薦信兩封。第二階段複試採面試方式，沒有筆試考試。相關資訊可以參考簡章：https://reurl.cc/rK10XO與中山大學教務處https://oaa.nsysu.edu.tw/

中山大學 面試
