「王惕吾先生新聞獎學金」及「劉昌平先生紀念獎學金」得獎名單公布

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導

聯合報系文化基金會今天公布114年「王惕吾先生新聞獎學金」及「劉昌平先生紀念獎學金」得獎名單，今年兩項獎助計畫吸引逾670位學生角逐，競爭激烈，充分展現青年學子在新聞專業與學術潛能上的卓越表現，共有44位學生獲2萬元到3萬元不等的獎學金，頒獎典禮12月20日上午在新北市汐止區大同路一段369號聯合報總部大廳舉行。

為鼓勵青年投入新聞傳播領域、堅守媒體專業精神，王惕吾先生新聞獎學金今年共受理387件申請，經資格審查後211位入列初審。初選以短文成績擇優取前30%，共63位進入複審，再依「短文70%、學業成績30%」加權計分，最終選出24名優秀學生，包括大學部12名、研究所組12名。大學部得主每名可獲新台幣2萬元獎學金，研究所組得主每名3萬元，總獎金60萬元。

大學部得獎名單：吳宗桓（政大地政系）、吳閩卉（北醫醫學系）、林珈安（國防大學新聞系）、涂宗佑（北科大車輛工程系）、柳姵竹（台大中文系）、洪宸承（台師大公民教育系）、許肇麟（台大社會系）、陳士祈（台師大教育系）、陳朝胤（陽明交大醫學系）、黃士宏（成大醫學系）、賴秉陞（中山醫大醫學系）、鮑采鈺（中原化學系）。

研究所組得獎名單：王芬瑛（中正大學高齡教育碩士班）、王謹熏（中興大學臨護所）、何芳慈（中興大學臨護所）、吳俊德（文化大學政治所）、阮氏雙（佛光佛教學系）、林欣蓉（台大社工所）、胡巧玲（陽明交大社會文化所）、張曉墨（佛光傳播碩）、陳玟君（世新新聞所）、陳柏翰（清大學習科學所）、陳苡瑄（台大中文所）、葉心嵐（陽明交大材科系）。

此外，劉昌平先生紀念獎學金今年共284位學生投件，初審後151位符合資格。依學業成績、課外表現與未來發展潛力進行決審，最終錄取20位大學一年級新生。每名得主可獲新台幣2萬元，總獎金40萬元。

一般高中組得獎名單：王辰瀚（清華學院）、沈庭亘（台大心理系）、林曉敬（台大電機系）、高於夏（台藝大電影系）、張軒浩（台科大電子系）、張熙悅（致理會資系）、莊立棋（台大電機系）、許弼荏（台大心理系）、陳明揚（清大電機系）、陳宥潾（台大醫學系）、陳昱仁（雲科大機械系）、黃聖恩（北市大舞蹈系）、楊仕均（成大全校不分系）、蔡杰勳（陽明交大醫學系）、蔡馨慧（台科大電子系）。

非山非市組得獎名單：丁珛恩（台南大學電機系）、林育萱（北大法律系）、林虹君（中正大學經濟系）、陳士朋（北科大工設系）、陳姿婷（台大醫學系）。

聯合報系文化基金會表示，期待透過獎助機制持續鼓勵青年展現自我、關懷社會，也盼得獎學生未來在學術研究、專業實踐與公共議題中持續發光發熱。

台大 陽明交大 醫學
