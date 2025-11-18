高中升大學哪1項最該「優先加強」？網指外語夠用就好：這科才是重點
為了因應變化迅速的社會，教育產業也在努力革新。一名網友感嘆，現在的教育環境和過去真的相差許多，現在高中升大學有不同的考試機制，例如學測、分科測驗等，要對應的方式也不一樣，除了基本學業，還要準備備審資料、各種課外比賽、活動等，家長也要跟著忙碌。
原PO在Dcard上發文表示，自已的表妹考上政大外語，引發親戚們羨慕。原PO覺得是阿姨從小就很看重孩子的英文教育、把英文擺在第一位，好奇若網友們身為高中生家長的話，會最優先加強什麼？是認為英文第一，還是其他科目、學習歷程等更重要？
結果多數人都覺得外語夠用就好，理工才是重點培養項目，「先重視數理吧，英文只是輔助工具，外語系不好找到高薪的工作」、「主要培養理工方面，語言只是溝通工具，撇除那種比較難的語系俄語之類的，要學其實很快」、「應該是以體育或數理為主吧，外文夠用就好，以後對薪水的幫助也不高」、「數理真的硬實力，工程師各國趴趴走，簽證什麼都好弄，工作型態還可以遠端跟居家，英文要從小雙語」。
也有不少人認為，主要還是要看孩子的興趣，「如果是我的小孩，在高中前就會讓他想好自己以後想幹嘛，高中之後他自然知道自己要加強什麼」、「會希望小孩能去社團當個幹部或學才藝，讀書想讀再讀就好」、「讓他能做自己、思考自己想要什麼之後再來談念書」、「小時候看有沒有喜歡的才藝，都沒有的話英文跟數理化最重要」。
