快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

高中升大學哪1項最該「優先加強」？網指外語夠用就好：這科才是重點

聯合新聞網／ 綜合報導
讀書示意圖。圖／AI生成
讀書示意圖。圖／AI生成

為了因應變化迅速的社會，教育產業也在努力革新。一名網友感嘆，現在的教育環境和過去真的相差許多，現在高中升大學有不同的考試機制，例如學測分科測驗等，要對應的方式也不一樣，除了基本學業，還要準備備審資料、各種課外比賽、活動等，家長也要跟著忙碌。

原PO在Dcard上發文表示，自已的表妹考上政大外語，引發親戚們羨慕。原PO覺得是阿姨從小就很看重孩子的英文教育、把英文擺在第一位，好奇若網友們身為高中生家長的話，會最優先加強什麼？是認為英文第一，還是其他科目、學習歷程等更重要？

結果多數人都覺得外語夠用就好，理工才是重點培養項目，「先重視數理吧，英文只是輔助工具，外語系不好找到高薪的工作」、「主要培養理工方面，語言只是溝通工具，撇除那種比較難的語系俄語之類的，要學其實很快」、「應該是以體育或數理為主吧，外文夠用就好，以後對薪水的幫助也不高」、「數理真的硬實力，工程師各國趴趴走，簽證什麼都好弄，工作型態還可以遠端跟居家，英文要從小雙語」。

也有不少人認為，主要還是要看孩子的興趣，「如果是我的小孩，在高中前就會讓他想好自己以後想幹嘛，高中之後他自然知道自己要加強什麼」、「會希望小孩能去社團當個幹部或學才藝，讀書想讀再讀就好」、「讓他能做自己、思考自己想要什麼之後再來談念書」、「小時候看有沒有喜歡的才藝，都沒有的話英文跟數理化最重要」。

高中生 學測 分科測驗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全球首例！大學生修EMI全英語課程可免托福申請紐約大學等4校

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

有圓洞就不行 明年學測大考中心增列「不可使用直尺」樣例

考試不及格…醫師娘嘆小孩成績差難釋懷 網見年級傻眼：放過他

相關新聞

高中升大學哪1項最該「優先加強」？網指外語夠用就好：這科才是重點

為了因應變化迅速的社會，教育產業也在努力革新。一名網友感嘆，現在的教育環境和過去真的相差許多，現在高中升大學有不同的考試機制，例如學測、分科測驗等，要對應的方式也不一樣，除了基本學業，還要準備備審資料、各種課外比賽、活動等，家長也要跟著忙碌。

缺額34% 115學年大學音樂系減招

今年分發入學藝術學群缺額率十八％，為所有學群中缺額率最高，藝術學群中又以音樂學類缺額占比最高達卅四。教育部公告最新一一五...

大學音樂系減招／程式、運動崛起 音樂教室盛況不再

教育團體分析，產業轉變連帶影響家長和學生的觀念，學生從小學的才藝是程式設計。過去有學生透過管樂社等摸索興趣進而考音樂班、...

有圓洞就不行 明年學測大考中心增列「不可使用直尺」樣例

115學年升大學學測將於明年1月17日至19日登場，大考中心日前已公布考試簡章，今年度簡章新增列附錄「常見不可使用之直尺...

考生注意！升大學英聽二試、學測11月11日報名截止

大考中心今天表示，115學年度高中英語聽力測驗第二次考試及學科能力測驗，兩項考試報名皆至114年11月11日截止，請考生...

台大迎百年校慶元首訪談 蔡英文勉學生：當總統並非最好的人生

國立台灣大學將於2028年迎接百歲校慶，並於今天舉行第二屆百大貢獻事蹟發布會。5名民選總統均來自台大，台大校長陳文章日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。