大學音樂系減招／程式、運動崛起 音樂教室盛況不再
教育團體分析，產業轉變連帶影響家長和學生的觀念，學生從小學的才藝是程式設計。過去有學生透過管樂社等摸索興趣進而考音樂班、讀音樂系，但現在中小學管樂團式微、高中管樂社面臨倒社，校園周邊開設音樂教室的盛況也多不復見。
北市一名音樂教師觀察，現在的家長更傾向讓才藝接軌未來市場趨勢，如學程式設計、ＡＭＣ數學等，也有很多學生小學、國中雖參加音樂班，但國中階段學科表現不錯，就會進入一般高中普通班就學。
該名教師也談到，音樂的式微也體現如高中管樂社，部分學校面臨倒社危機，康樂型的社團人數也變少，學生轉而參加學科研究類型或辯論社等社團。
全中教理事長史美奐說，音樂系學生的出路不少是進入國內的樂團，或成為中小學教師。近年體育領域的興起，家長不再對學子投入運動帶有刻板印象，更願意讓小孩參加民間的足球班、籃球班等。
若論及未來出路，國內現有職棒、職籃等賽事聯隊，都代表龐大的產業規模與商機；加上近年國內也有不少嶄露頭角的明星運動員，在家長眼中，也許都比學音樂來得有效益。
升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，過去是戰後嬰兒潮一代的子女補滿社會各種需求，但九○年代開始，國人生育率愈來愈低、過去中小學周邊多是音樂教室的盛況，近年多不復見。
