聽新聞
0:00 / 0:00

大學音樂系減招／程式、運動崛起 音樂教室盛況不再

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育團體分析，產業轉變連帶影響家長和學生的觀念，學生從小學的才藝是程式設計。過去有學生透過管樂社等摸索興趣進而考音樂班、讀音樂系，但現在中小學管樂團式微、高中管樂社面臨倒社，校園周邊開設音樂教室的盛況也多不復見。

北市一名音樂教師觀察，現在的家長更傾向讓才藝接軌未來市場趨勢，如學程式設計、ＡＭＣ數學等，也有很多學生小學、國中雖參加音樂班，但國中階段學科表現不錯，就會進入一般高中普通班就學。

該名教師也談到，音樂的式微也體現如高中管樂社，部分學校面臨倒社危機，康樂型的社團人數也變少，學生轉而參加學科研究類型或辯論社等社團。

全中教理事長史美奐說，音樂系學生的出路不少是進入國內的樂團，或成為中小學教師。近年體育領域的興起，家長不再對學子投入運動帶有刻板印象，更願意讓小孩參加民間的足球班、籃球班等。

若論及未來出路，國內現有職棒、職籃等賽事聯隊，都代表龐大的產業規模與商機；加上近年國內也有不少嶄露頭角的明星運動員，在家長眼中，也許都比學音樂來得有效益。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，過去是戰後嬰兒潮一代的子女補滿社會各種需求，但九○年代開始，國人生育率愈來愈低、過去中小學周邊多是音樂教室的盛況，近年多不復見。

音樂 大學生 大學考招 程式教育
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

才藝也要接軌未來市場 學程式、運動崛起壓過學音樂

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

開唱台下觀眾只有5個 林逸欣曝感人往事

115大學申請189校系「只採國文」 技高生考1科也可上普大

相關新聞

缺額34% 115學年大學音樂系減招

今年分發入學藝術學群缺額率十八％，為所有學群中缺額率最高，藝術學群中又以音樂學類缺額占比最高達卅四。教育部公告最新一一五...

大學音樂系減招／程式、運動崛起 音樂教室盛況不再

教育團體分析，產業轉變連帶影響家長和學生的觀念，學生從小學的才藝是程式設計。過去有學生透過管樂社等摸索興趣進而考音樂班、...

有圓洞就不行 明年學測大考中心增列「不可使用直尺」樣例

115學年升大學學測將於明年1月17日至19日登場，大考中心日前已公布考試簡章，今年度簡章新增列附錄「常見不可使用之直尺...

考生注意！升大學英聽二試、學測11月11日報名截止

大考中心今天表示，115學年度高中英語聽力測驗第二次考試及學科能力測驗，兩項考試報名皆至114年11月11日截止，請考生...

台大迎百年校慶元首訪談 蔡英文勉學生：當總統並非最好的人生

國立台灣大學將於2028年迎接百歲校慶，並於今天舉行第二屆百大貢獻事蹟發布會。5名民選總統均來自台大，台大校長陳文章日前...

全中教促建資料庫 比對考生經歷

為了防止學習歷程檔案造假，大學招聯會修正相關招生規定，強調一但發現備審資料不實，最重可撤銷學位。高中端認為，應從前端防範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。