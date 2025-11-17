聽新聞
缺額34% 115學年大學音樂系減招

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部公告最新一一五大學招生核定名額，數間大學音樂系個別減招約十個名額。第一線教師觀察，小學至國、高中音樂班都已招不滿。圖為音樂班上課情形，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
教育部公告最新一一五大學招生核定名額，數間大學音樂系個別減招約十個名額。第一線教師觀察，小學至國、高中音樂班都已招不滿。圖為音樂班上課情形，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

今年分發入學藝術學群缺額率十八％，為所有學群中缺額率最高，藝術學群中又以音樂學類缺額占比最高達卅四。教育部公告最新一一五大學招生核定名額，數間大學音樂系個別減招約十個名額。第一線教師觀察，小學至國、高中音樂班都已招不滿，大學只是最後一張骨牌。

根據教育部一一五學年日間學士班核定招生名額，中山大學音樂系較一一四年少十個名額，台南大學音樂系減八個名額、台中教育大學一個，東吳大學九個，南華大學民族音樂學系則是一一三學年由學校申請停招，改申設音樂跨域設計與藝術管理學士學程。

東吳大學指出，音樂系因要成立管弦樂團，需依不同樂器別招生，稀少樂器別招生相對不易較易產生缺額，考量每年參與音樂術科考試人數下降，因而調整一一五年音樂系招生人數。中山大學表示，名額基本上是依招生績效分配，由內部自行調移名額。

台師大音樂系教授楊瑞瑟談到，全台約廿多個音樂系，少子化下每年考試的學生和實際招生名額已不相上下，師大音樂系是前端志願不受影響，但部分大學確實近年都出現缺額。很多大學多希望有一組交響樂團，近年常見的狀況是長笛等樂器可能特別多，但部分樂器過去學的人已少，少子化下更沒人。

北市三所小學音樂班近年多未能招滿，其中一校更僅招到個位數。一名北市音樂教師表示，中小學端人少，大學只是最後一張骨牌。

台中市教師職業工會高中職委員廖耿志則談到，以中區為例，高中端音樂班供給名額已大於實質應考的學生數，還有不少藝才班掛羊頭賣狗肉，其實是將學科能力好的學生挑出集中成班，主力還是學科，不會去考音樂系。

廖耿志指出，大學近年也有因應方式。如將音樂系拆分ＡＢ組，Ａ組考生仍需參與術科聯招，Ｂ組則改為面試與現場演奏，若學生術科考得不理想也還有選擇權。也有大學招僑生，或轉型做流行音樂、音樂治療等跨領域課程。

音樂 大學生 大學考招
