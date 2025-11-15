在生命轉折點被迫創業 光寶創辦人宋恭源獲台大名譽博士

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學今舉行97年校慶慶祝大會，由校長陳文章（右）授予名譽博士學位予光寶集團創辦人宋恭源（左）。圖／台大提供
國立台灣大學今舉行97年校慶慶祝大會，頒發名譽博士予光寶集團董事長宋恭源，表彰其成就。宋恭源說，當年放棄教職，跟隨產業開放的契機到外商公司當工程師，但他形容，創立光寶集團是偶然、是在生命的轉折點上被迫創業。退休後，改將8成的心力挹注於教育，希望透過教育，讓台灣成為世界的台灣。

台大校長陳文章引言，宋恭源長期耕耘、開啟LED自主研發產業先河，勇於研發突破、締造里程碑，並引領產業發展，以宏觀事業佈局全球連結，並以務實的領導，奠定集團電子資通訊領域領導地位。

陳文章表示，宋恭源更對人才培育有所堅持，其長期挹注設置獎學金、支持經營社區大學。又為提升國際連結，宋恭源大力支持邀請國際學者擔任講座，邀請諾貝爾獎得主來台，更促成台大與頂尖機構合設研究中心，其也創立國際學術學位永續獎，第一年的獲獎者，已於今年獲得諾貝爾獎，依約定將於兩年內來台。

宋恭源表示，光寶的成立是偶然，「他是我生命中的破口。」在於50、60年前的台灣資源缺乏，自己是家中的長子、長孫，於是母親勉勵，要改變家族的命運，唯一方式就是離開偏遠地區到鳳山讀書。

宋恭源說，當年希望找到志業過好日子，於是投入職業學校，一路讀到台北工專（現北科大）。起先曾投入2年教職，但當年碰上政府開放外國公司來台、成立高雄加工區，台灣有了第一家半導體外商公司，於是毅然絕然辭去教職，改進入加工區當工程師，後來一路輾轉到RCA等公司任職，到外商的LED部門成為產品工程師。

宋恭源說，當年每天工作15個小時，本來想再換工作，但朋友暗示，「在台灣已經到頂了，無路可走了。」加上當時已成家，家中還有兩子嗷嗷待哺，只好出來創業。他形容，是在生命的轉折點上被迫創業，但好在過去外商公司的訓練十分扎實，於是短時間內，絕大多數使用LED的公司，都被光寶的產品所取代。

宋恭源也指出，當年大股東多反對光寶上市，希望有錢自己賺，後來經鍥而不捨說服，光寶才走上上市之路，並開起了後續的分紅機制，讓同仁有更好的待遇。

退休後，宋恭源將8成的心力挹注於教育，他也感謝太太，「我要花錢，她沒有第二句話。」希望透過教育挹注，讓台灣成為世界的台灣、讓台灣走進世界。

另外，今年共8人獲傑出貢獻校友，人文藝術類2人，為中文系王安祈、楊儒賓；學術類2人，醫學系吳成文、物理系陳建德；工商類2人，政治系胡定吾、土木系郭敏能；綜合類2人，為法律系賴英照、EMIBA財金所蘇哲生。傑出校友除於校慶公開表揚外，亦將邀請擔任台大通識教育論壇「我的學思歷程」主講人，與學生分享其專業領域及奮鬥過程。

