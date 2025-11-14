有圓洞就不行 明年學測大考中心增列「不可使用直尺」樣例
115學年升大學學測將於明年1月17日至19日登場，大考中心日前已公布考試簡章，今年度簡章新增列附錄「常見不可使用之直尺樣例」，不少考生攜帶入場的直尺有不同大小的「圓洞」設計或印有各式圖案與符號，即便是掛孔，都納入「不可使用」的樣例。
學測將於明年1月中旬登場，大考中心簡章今年新增常見不可使用之直尺樣例，如直尺上附有符號或各種圖形，例如圓、橢圓、正方形、愛心型等；或直尺上印有非量測用的數值、數學式等列，如印有方格、加減乘除符號等，均為不得使用的樣式。
大考中心日前舉行考試試務說明會，大考中心主任張新仁表示，直尺的材質可以是塑膠、木製、金屬製，上面除了廠牌標示外，僅能有量測用的刻度跟數字。
張新仁指出，今年特別新增附錄，列出不可使用的直尺樣態，不符合樣態的包括尺身上有各種圓形、橢圓形、拋物線等圖樣，以及印有數學式等都不得使用。
大考中心重申，考試僅能使用有量測用刻度及數字的直尺，直尺上可能有不同的大小的圓孔設計，也都列為不可使用的樣態，是為了避免在考試當下對於圓洞大小有不同解讀而影響作答時間。
但大考中心也表示，若考生仍攜帶不符合規範的直尺，不會被列為違規而扣減考試成績，但會請監試人員代為保管，於考試結束後再返還考生。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言