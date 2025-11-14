快訊

有圓洞就不行 明年學測大考中心增列「不可使用直尺」樣例

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心日前已公布簡章，今年度簡章新增列附錄「常見不可使用之直尺樣例」。圖／取自大考中心簡章
大考中心日前已公布簡章，今年度簡章新增列附錄「常見不可使用之直尺樣例」。圖／取自大考中心簡章

115學年升大學學測將於明年1月17日至19日登場，大考中心日前已公布考試簡章，今年度簡章新增列附錄「常見不可使用之直尺樣例」，不少考生攜帶入場的直尺有不同大小的「圓洞」設計或印有各式圖案與符號，即便是掛孔，都納入「不可使用」的樣例。

學測將於明年1月中旬登場，大考中心簡章今年新增常見不可使用之直尺樣例，如直尺上附有符號或各種圖形，例如圓、橢圓、正方形、愛心型等；或直尺上印有非量測用的數值、數學式等列，如印有方格、加減乘除符號等，均為不得使用的樣式。

大考中心日前舉行考試試務說明會，大考中心主任張新仁表示，直尺的材質可以是塑膠、木製、金屬製，上面除了廠牌標示外，僅能有量測用的刻度跟數字。

張新仁指出，今年特別新增附錄，列出不可使用的直尺樣態，不符合樣態的包括尺身上有各種圓形、橢圓形、拋物線等圖樣，以及印有數學式等都不得使用。

大考中心重申，考試僅能使用有量測用刻度及數字的直尺，直尺上可能有不同的大小的圓孔設計，也都列為不可使用的樣態，是為了避免在考試當下對於圓洞大小有不同解讀而影響作答時間。

但大考中心也表示，若考生仍攜帶不符合規範的直尺，不會被列為違規而扣減考試成績，但會請監試人員代為保管，於考試結束後再返還考生。

大考中心日前已公布簡章，今年度簡章新增列附錄「常見不可使用之直尺樣例」。圖／翻攝自大考中心簡章
大考中心日前已公布簡章，今年度簡章新增列附錄「常見不可使用之直尺樣例」。圖／翻攝自大考中心簡章

學測 設計 愛心
