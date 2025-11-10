學測英聽報名將截止 遇颱風停班課可改匯票辦理
115學年高中英聽第2次考試和學測將於明天截止報名，集體報名單位或個別報名考生所在縣市，如因颱風鳳凰宣布停班課而無法如期繳費，可於恢復上班上課日改採匯票辦理。
大學入學考試中心今天發布新聞訊息指出，115學年高中英語聽力測驗第2次考試及學科能力測驗等兩項考試，皆於114年11月11日下午5時截止報名，大考中心請尚未完成報名的集體報名單位及個別報名考生，儘快報名並繳交報名費。
颱風鳳凰逼近台灣，交通部中央氣象署今天傍晚發布海上颱風警報，預計明天上午發布陸上颱風警報。
大考中心表示，集報單位或個報考生所屬縣市政府，如因颱風鳳凰而宣布11月11日停班停課，以至於無法如期繳交報名費者，可於恢復上班上課當日改採匯票方式辦理，詳細繳款方式可洽大考中心（02-23661416轉612或電子郵件：exam@ceec.edu.tw）。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言