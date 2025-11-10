學測英聽報名將截止 遇颱風停班課可改匯票辦理

快訊

中央社／ 台北10日電

115學年高中英聽第2次考試和學測將於明天截止報名，集體報名單位或個別報名考生所在縣市，如因颱風鳳凰宣布停班課而無法如期繳費，可於恢復上班上課日改採匯票辦理。

大學入學考試中心今天發布新聞訊息指出，115學年高中英語聽力測驗第2次考試及學科能力測驗等兩項考試，皆於114年11月11日下午5時截止報名，大考中心請尚未完成報名的集體報名單位及個別報名考生，儘快報名並繳交報名費。

颱風鳳凰逼近台灣，交通部中央氣象署今天傍晚發布海上颱風警報，預計明天上午發布陸上颱風警報。

大考中心表示，集報單位或個報考生所屬縣市政府，如因颱風鳳凰而宣布11月11日停班停課，以至於無法如期繳交報名費者，可於恢復上班上課當日改採匯票方式辦理，詳細繳款方式可洽大考中心（02-23661416轉612或電子郵件：exam@ceec.edu.tw）。

颱風 停班停課 警報

