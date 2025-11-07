考生注意！升大學英聽二試、學測11月11日報名截止

大考中心今天表示，115學年度高中英語聽力測驗第二次考試及學科能力測驗，兩項考試報名皆至114年11月11日截止，請考生特別注意，不要錯過了報名時間。又考生曾報名第一次英聽考試，則兩次英聽考試成績可擇優使用，有效期三年。

大考中心提醒，高中三年級在學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名。高中畢業或非應屆畢業生，可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集報單位代碼補習班報名，或可自行個別報名。報名資料含考生「基本資料」與「報考資料」，報名時請務必確認資料的正確性。

大考中心也指出，集體報名的考生，務必依照所屬集報單位所訂定的作業時程，提供應繳資料；不得因個人之疏失、延遲而要求補辦報名或相關手續。報名日期截止前，請考生務必親自校核由集報單位從報名系統列印的「報名資料確認表」，確認無誤後簽名，繳回集報單位備查。

至於個別報名的考生，大考中心也說，需自行至大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」，點選進入「考生專區」，註冊後依網頁指示登錄報名資料，完成後列印「個別報名繳費表」，於繳費期限內完成繳費。又報名資料中，「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提供考生應試號碼及場次；在成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。

考生須於簡章規定期間內完成繳費，若未完成繳費則視為未完成報名手續，不得參加考試。個別報名考生可使用便利商店繳費，期限至11月8日夜間12時止；另有臨櫃繳費或匯款轉帳，期限至11月11日下午3時30分止；ATM以及網路ATM繳費期限則為11月11日夜間12時止。

