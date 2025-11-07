快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

聽新聞
0:00 / 0:00

考生注意！升大學英聽二試、學測11月11日報名截止

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心提醒，115學年度高中英語聽力測驗第二次考試及學科能力測驗，兩項考試報名皆至114年11月11日截止。學測示意圖。圖／聯合報系資料照片
大考中心提醒，115學年度高中英語聽力測驗第二次考試及學科能力測驗，兩項考試報名皆至114年11月11日截止。學測示意圖。圖／聯合報系資料照片

大考中心今天表示，115學年度高中英語聽力測驗第二次考試及學科能力測驗，兩項考試報名皆至114年11月11日截止，請考生特別注意，不要錯過了報名時間。又考生曾報名第一次英聽考試，則兩次英聽考試成績可擇優使用，有效期三年。

大考中心提醒，高中三年級在學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名。高中畢業或非應屆畢業生，可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集報單位代碼補習班報名，或可自行個別報名。報名資料含考生「基本資料」與「報考資料」，報名時請務必確認資料的正確性。

大考中心也指出，集體報名的考生，務必依照所屬集報單位所訂定的作業時程，提供應繳資料；不得因個人之疏失、延遲而要求補辦報名或相關手續。報名日期截止前，請考生務必親自校核由集報單位從報名系統列印的「報名資料確認表」，確認無誤後簽名，繳回集報單位備查。

至於個別報名的考生，大考中心也說，需自行至大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」，點選進入「考生專區」，註冊後依網頁指示登錄報名資料，完成後列印「個別報名繳費表」，於繳費期限內完成繳費。又報名資料中，「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提供考生應試號碼及場次；在成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。

考生須於簡章規定期間內完成繳費，若未完成繳費則視為未完成報名手續，不得參加考試。個別報名考生可使用便利商店繳費，期限至11月8日夜間12時止；另有臨櫃繳費或匯款轉帳，期限至11月11日下午3時30分止；ATM以及網路ATM繳費期限則為11月11日夜間12時止。

英語 英聽 補習

延伸閱讀

再買一所退場大學 南市府將花3千萬買康寧台南校區活化

115升大學英聽二試明開放報名 2次成績可擇優使用

線上影音資源加持 英聽考A學生占比近5年新高、不及格創新低

升大學英聽「圖片聽解」得分率逾8成最高 對答最容易失分

相關新聞

台大迎百年校慶元首訪談 蔡英文勉學生：當總統並非最好的人生

國立台灣大學將於2028年迎接百歲校慶，並於今天舉行第二屆百大貢獻事蹟發布會。5名民選總統均來自台大，台大校長陳文章日前...

考生注意！升大學英聽二試、學測11月11日報名截止

大考中心今天表示，115學年度高中英語聽力測驗第二次考試及學科能力測驗，兩項考試報名皆至114年11月11日截止，請考生...

全中教促建資料庫 比對考生經歷

為了防止學習歷程檔案造假，大學招聯會修正相關招生規定，強調一但發現備審資料不實，最重可撤銷學位。高中端認為，應從前端防範...

升大學資料造假 最重撤銷學位送辦

今年大學申請入學爆發多起備審資料造假爭議。為此，大學招聯會近期修正規定，若學生升學備審資料不實，經查獲後，無論錄取、註冊...

115學年申請加繁星 共6.5萬名額

一一五學年繁星推薦、申請入學、分發入學等招生簡章昨出爐，教育部統計，明年以淡江大學提供四三二二個招生名額最多，台大則提供...

115升大學英聽二試明開放報名 2次成績可擇優使用

115升大學高中英語聽力測驗第二次考試將於12月13日舉行，大考中心表示，明日11月5日起至11月11日開放報名，考生若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。