考生注意！升大學英聽二試、學測11月11日報名截止
大考中心今天表示，115學年度高中英語聽力測驗第二次考試及學科能力測驗，兩項考試報名皆至114年11月11日截止，請考生特別注意，不要錯過了報名時間。又考生曾報名第一次英聽考試，則兩次英聽考試成績可擇優使用，有效期三年。
大考中心提醒，高中三年級在學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名。高中畢業或非應屆畢業生，可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集報單位代碼補習班報名，或可自行個別報名。報名資料含考生「基本資料」與「報考資料」，報名時請務必確認資料的正確性。
大考中心也指出，集體報名的考生，務必依照所屬集報單位所訂定的作業時程，提供應繳資料；不得因個人之疏失、延遲而要求補辦報名或相關手續。報名日期截止前，請考生務必親自校核由集報單位從報名系統列印的「報名資料確認表」，確認無誤後簽名，繳回集報單位備查。
至於個別報名的考生，大考中心也說，需自行至大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」，點選進入「考生專區」，註冊後依網頁指示登錄報名資料，完成後列印「個別報名繳費表」，於繳費期限內完成繳費。又報名資料中，「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提供考生應試號碼及場次；在成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。
考生須於簡章規定期間內完成繳費，若未完成繳費則視為未完成報名手續，不得參加考試。個別報名考生可使用便利商店繳費，期限至11月8日夜間12時止；另有臨櫃繳費或匯款轉帳，期限至11月11日下午3時30分止；ATM以及網路ATM繳費期限則為11月11日夜間12時止。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言