台大迎百年校慶元首訪談 蔡英文勉學生：當總統並非最好的人生
國立台灣大學將於2028年迎接百歲校慶，並於今天舉行第二屆百大貢獻事蹟發布會。5名民選總統均來自台大，台大校長陳文章日前也訪問4名現任與前任總統。賴清德總統勉勵學生，「具有奉獻的精神，行服務的工作」。前總統蔡英文則說，「做總統不一定是最好的人生。」但讓日子過得充足最重要。
中華民國總統開放直接民選以來，至今5名均由台大畢業，對此，台大特別訪問4名民選總統陳水扁、馬英九、蔡英文與賴清德，並製成總統校友訪談紀錄片，由4人分享在台大的生活。
現任總統賴清德畢業於台大復健醫學系物理治療組理學士（現物理治療系），他回憶，當年對其影響最深的教師是黃麗麗，黃師曾勉勵學生醫學是為生命增添歲月，但復健則是為歲月增添生命。又復建必須面對眾多的病人，也從病人身上學到永不放棄的生命教育。
賴清德以經歷勉勵學生，「具有奉獻的精神，行服務的工作」，台大是十年樹木百年樹人，確實應該讓國人與國際社會知道，台大為人類社會的貢獻。
前總統蔡英文則畢業自台大法律系，她說，各種系統與建置都必須行諸法律、用法律寫下，因此，熟悉法律是總統的基本功。但蔡英文也說，「做總統不一定是最好的人生。」而是努力學習、享受生活，讓日子過得充足最重要。
前總統陳水扁則勉勵學生，「讀書要為自己而讀。」前總統馬英九則說，「遠離財色，正心修身。」
台大校長陳文章於致詞時表示，大學最重要的任務，一是培育人才，二是研究對社會有貢獻。台大近百年來培育35萬名校友，5名民選總統都是台大校友；華人世界中，無論是美國國家科學院士、工程學院院士，華人院士以台大出身占比最高；台灣上市櫃公司的董事長、CEO，約20%至30%都是台大校友。
陳文章說，從去年8月至今年4月，他親自訪問現任與歷任4名總統，每人約訪問1小時、暢所欲言。希望於台大百歲來臨之際，有機會再邀請歷任總統到校，也讓校友檢視過去的歷史、展望未來。
