快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

台大迎百年校慶元首訪談 蔡英文勉學生：當總統並非最好的人生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中華民國5名民選總統均來自台大，前總統蔡英文說，「做總統不一定是最好的人生。」但日子過得充足最重要。圖／聯合報系資料照片
中華民國5名民選總統均來自台大，前總統蔡英文說，「做總統不一定是最好的人生。」但日子過得充足最重要。圖／聯合報系資料照片

國立台灣大學將於2028年迎接百歲校慶，並於今天舉行第二屆百大貢獻事蹟發布會。5名民選總統均來自台大，台大校長陳文章日前也訪問4名現任與前任總統。賴清德總統勉勵學生，「具有奉獻的精神，行服務的工作」。前總統蔡英文則說，「做總統不一定是最好的人生。」但讓日子過得充足最重要。

中華民國總統開放直接民選以來，至今5名均由台大畢業，對此，台大特別訪問4名民選總統陳水扁、馬英九、蔡英文與賴清德，並製成總統校友訪談紀錄片，由4人分享在台大的生活。

現任總統賴清德畢業於台大復健醫學系物理治療組理學士（現物理治療系），他回憶，當年對其影響最深的教師是黃麗麗，黃師曾勉勵學生醫學是為生命增添歲月，但復健則是為歲月增添生命。又復建必須面對眾多的病人，也從病人身上學到永不放棄的生命教育。

賴清德以經歷勉勵學生，「具有奉獻的精神，行服務的工作」，台大是十年樹木百年樹人，確實應該讓國人與國際社會知道，台大為人類社會的貢獻。

前總統蔡英文則畢業自台大法律系，她說，各種系統與建置都必須行諸法律、用法律寫下，因此，熟悉法律是總統的基本功。但蔡英文也說，「做總統不一定是最好的人生。」而是努力學習、享受生活，讓日子過得充足最重要。

前總統陳水扁則勉勵學生，「讀書要為自己而讀。」前總統馬英九則說，「遠離財色，正心修身。」

台大校長陳文章於致詞時表示，大學最重要的任務，一是培育人才，二是研究對社會有貢獻。台大近百年來培育35萬名校友，5名民選總統都是台大校友；華人世界中，無論是美國國家科學院士、工程學院院士，華人院士以台大出身占比最高；台灣上市櫃公司的董事長、CEO，約20%至30%都是台大校友。

陳文章說，從去年8月至今年4月，他親自訪問現任與歷任4名總統，每人約訪問1小時、暢所欲言。希望於台大百歲來臨之際，有機會再邀請歷任總統到校，也讓校友檢視過去的歷史、展望未來。

台大 蔡英文 法律系

延伸閱讀

回嗆蔡英文年改交接說 羅智強：馬英九沒要把公教逼上絕路

台南市長藍營初選稱尊重黨機制 謝龍介：我準備對決賴清德

ITF國際旅展今登場 賴清德提3有利條件：人民有錢有閒可以觀光

台灣前總統蔡英文將訪德 出席柏林自由大會

相關新聞

台大迎百年校慶元首訪談 蔡英文勉學生：當總統並非最好的人生

國立台灣大學將於2028年迎接百歲校慶，並於今天舉行第二屆百大貢獻事蹟發布會。5名民選總統均來自台大，台大校長陳文章日前...

全中教促建資料庫 比對考生經歷

為了防止學習歷程檔案造假，大學招聯會修正相關招生規定，強調一但發現備審資料不實，最重可撤銷學位。高中端認為，應從前端防範...

升大學資料造假 最重撤銷學位送辦

今年大學申請入學爆發多起備審資料造假爭議。為此，大學招聯會近期修正規定，若學生升學備審資料不實，經查獲後，無論錄取、註冊...

115學年申請加繁星 共6.5萬名額

一一五學年繁星推薦、申請入學、分發入學等招生簡章昨出爐，教育部統計，明年以淡江大學提供四三二二個招生名額最多，台大則提供...

115升大學英聽二試明開放報名 2次成績可擇優使用

115升大學高中英語聽力測驗第二次考試將於12月13日舉行，大考中心表示，明日11月5日起至11月11日開放報名，考生若...

115申請入學提供5萬名額、繁星推薦1.5萬 備審資料不實取消錄取資格

升大學115學年度繁星推薦、申請入學、分發入學招生簡章即日起公告，甄選會表示，115繁星推薦提供1萬5554個名額、申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。