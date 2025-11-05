115學年申請加繁星 共6.5萬名額
一一五學年繁星推薦、申請入學、分發入學等招生簡章昨出爐，教育部統計，明年以淡江大學提供四三二二個招生名額最多，台大則提供三四九一個名額，其中申請入學名額占比最高，達百分之五十一。
大學甄選會表示，明年繁星推薦全台有六十四所大學、一六六四個系組參與，提供一萬五五五四個名額；申請入學同樣為六十四校、二二○六個系組，提供五萬四五○個名額，兩者名額均比去年略減，多數校系設定學測英文為檢定科目。
大學考分會則指出，分發入學有六十校、一七六四個系組參與，提供二萬四六二個名額。採計科目含學測、分科測驗及術科考試組合共一六一種，採計科目中以國文使用率最高。
台大表示，明年學士班招生提供三千多個名額，三大招生管道中，申請入學名額占比逾五成，其次為分發入學約百分之卅三，繁星推薦百分之十二，另還有百分之一點九為特殊選才、百分之一點四的希望入學名額。
淡江大學教務長蔡宗儒表示，明年申請入學名額占比略降，為百分之五十四，主要是將名額移至特殊選才管道，在於部分學系看中學生潛力、實作能力等，因此明年特殊選才名額占比略增，希望讓各系挑選到理想人才。
中原大學教務長皮世明說，中原大學明年提供三○八二個名額，其中申請入學百分之六十四，高於全國平均值，繁星推薦百分之十七，分發入學百分之十一。由於教育部對各招生管道名額仍設有比例限制，目前僅能微調，未來也傾向增加特殊選才招生名額，招募有特長的學生。
