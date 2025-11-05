聽新聞
全中教促建資料庫 比對考生經歷

聯合報／ 記者李芯／台北報導

為了防止學習歷程檔案造假，大學招聯會修正相關招生規定，強調一但發現備審資料不實，最重可撤銷學位。高中端認為，應從前端防範，加強宣導學術誠信，建立資料庫記錄考生活動、得獎經歷，若有考生涉及違規，應有充分說明機會。

全中教理事長史美奐指出，希望能從前端避免造假或其他影響入學公平性的事情發生，而非事發後才解決。以今年「最佳辯士」爭議來說，應建置資料庫記錄學生各大得獎、活動紀錄，這樣學生在申請學校時，一比對資料庫，就能知道紀錄是否為真。

全教總表示，肯定招聯會針對事件提出相關修正，不過除了防弊外，亦須兼顧學生權益與程序正義，學生在被指涉違規時，應能獲得充分說明與申辯的機會，避免爭議與誤判。

此外，全教總建議，招聯會除修正規定外，亦應透過多元管道，同步強化招生誠信教育的宣導。亦應強化高中端的輔導機制，透過高中教師引導，使學生了解誠信在學術與升學歷程中的重要性，並認識偽造資料等行為所造成的嚴重後果。

全教總還提到，四技二專甄選入學制度中，學習歷程備審資料的占比高達四成以上，呼籲教育部技職司與技專校院招生委員會聯合會同步檢討並修正相關規定，補強防弊條款，並建立審查、通報與懲處機制，確保技職甄選制度的公平與信任。

