聽新聞
0:00 / 0:00

升大學資料造假 最重撤銷學位送辦

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

今年大學申請入學爆發多起備審資料造假爭議。為此，大學招聯會近期修正規定，若學生升學備審資料不實，經查獲後，無論錄取、註冊前後，甚至已大學畢業，都能追溯且懲處，最重恐撤銷學位資格。大學端則建議，希望高中端一同落實把關，先做好初步檢核。

大學招聯會常委會九月召開會議，修正大學繁星推薦、申請入學的招生規定，並獲教育部同意辦理。其中大學若發現考生報考資格不符規定，如證件或資料偽造、考試舞弊等，本次增列「其他影響入學公平性」等情事，且敘明在報名後錄取前查覺者，可取消報名資格或給予其他處置；再者，若學生已大學畢業，也能依法撤銷其學位，並公告註銷已頒給的學位證書。

台師大副教務長楊承山表示，招聯會的修正方式是合理的，但仍屬於後端的處理措施，應該聚焦於更前端的查核，畢竟現在學生會做假，不就是賭大學抓不到嗎？

楊承山說，今年檢討會上已建議教育部應設置一系統，由高中端逐步登錄學生表現，將高中生競賽、獎項等都直接納入，升學時開放大學查詢核實，才能為學生的多元表現把關。

中原大學教務長皮世明則認為，學系雖然可在面試時詢問、檢視學生備審資料內容真偽，但癥結點在於面試時間很短，不容易一一針對細節詢問；再者，很多學生檢具的多元表現，大學教授也不清楚名次的細節或意義，因此也建議，高中端應要一同把關，做好初步的認證審核。

招聯會執行秘書王泓仁說，考生務必誠信提交資料，已明確規範自報名起，無論錄取前後、註冊前甚至畢業後，如資料不實，都會面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，若情節重大，則函送司法單位，考生勿心存僥倖。

申請入學 繁星 升學

延伸閱讀

台大學士班明年提供3491個名額 申請入學管道占51%

金門大學29周年校慶 聚焦ESG與在地連結

115升大學英聽二試明開放報名 2次成績可擇優使用

棒球／文武二刀流！慶應大強打獲小熊小聯盟邀約 捨內定高盛圓夢陷兩難

相關新聞

115升大學英聽二試明開放報名 2次成績可擇優使用

115升大學高中英語聽力測驗第二次考試將於12月13日舉行，大考中心表示，明日11月5日起至11月11日開放報名，考生若...

全中教促建資料庫 比對考生經歷

為了防止學習歷程檔案造假，大學招聯會修正相關招生規定，強調一但發現備審資料不實，最重可撤銷學位。高中端認為，應從前端防範...

升大學資料造假 最重撤銷學位送辦

今年大學申請入學爆發多起備審資料造假爭議。為此，大學招聯會近期修正規定，若學生升學備審資料不實，經查獲後，無論錄取、註冊...

115學年申請加繁星 共6.5萬名額

一一五學年繁星推薦、申請入學、分發入學等招生簡章昨出爐，教育部統計，明年以淡江大學提供四三二二個招生名額最多，台大則提供...

115申請入學提供5萬名額、繁星推薦1.5萬 備審資料不實取消錄取資格

升大學115學年度繁星推薦、申請入學、分發入學招生簡章即日起公告，甄選會表示，115繁星推薦提供1萬5554個名額、申請...

115學年度特殊選才啟動 政大多元入學新生有機會獲60萬元獎金

國立政治大學長期支持多元招生理念，讓不同背景、學習經驗與文化脈絡的學生，都能憑藉潛力與熱忱進入大學。今年更同步推動「人社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。