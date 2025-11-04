115升大學英聽二試明開放報名 2次成績可擇優使用

115升大學高中英語聽力測驗第二次考試將於12月13日舉行，大考中心表示，明日11月5日起至11月11日開放報名，考生若曾報考第一次英聽考試，則兩次英聽測驗考試成績可擇優使用，有效期三年。

大考中心表示，高中三年級在學生一律經由就讀學校辦理集體報名。高中畢業等非應屆畢業生或具同等學力者，則可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集報單位代碼的補習班報名，或可自行個別報名。也提醒報名資料務必填寫正確。

針對集體報名考生，大考中心指出，務請依照所屬集報單位訂定的作業時程，提供應繳資料；不得因個人疏失、延遲而要求補辦報名或相關手續。報名日期截止前，考生務必親自校核由集報單位從報名系統列印「報名資料確認表」，確認無誤後簽名，繳回集報單位備查。

至於個別報名考生，大考中心則說，需至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗「試務專區」，點選進入「考生專區」，註冊後依網頁指示登錄報名資料。完成後列印個別報名繳費表，於繳費期限內完成繳費，務必妥善保存繳費收據或交易明細。

若考生報名資料中，聯絡電話填寫行動電話號碼，大考中心將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提供考生應試號碼及場次；在成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。

有關報名注意事項，可參見大考中心網站高中英語聽力「考試訊息」，公告之「115學年度各項考試報名常見問答集」。

