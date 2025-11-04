115申請入學提供5萬名額、繁星推薦1.5萬 備審資料不實取消錄取資格

升大學115學年度繁星推薦、申請入學、分發入學招生簡章即日起公告，甄選會表示，115繁星推薦提供1萬5554個名額、申請入學5萬0450個，兩者均比去年略減。此外，申請與繁星管道，多數校系設定學測英文為檢定科目。

甄選會表示，115學年繁星推薦招生計64所大學校院、1664個學系組參加，提供招生名額合計1萬5554個；申請入學招生有64所大學院校、2206個學系組參加，提供招生名額為5萬0450個。另外，申請入學招生名額包含師資培育公費生30名、「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生48名、青年儲蓄帳戶組學生109名。

甄選會也統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計963個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計1098個校系。使用英聽作為作為檢定校系數，繁星推薦計有35個校系，約占總系組數2.1%；申請入學計27個校系，約占總系組數1.22%。

此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入大學程式設計先修檢測（APCS）成績，APCS組計54 個校系，資安組41校系。

有鑒於114申請入學備審資料諸多爭議，大學招聯會執行秘書王泓仁也特別提醒，參與繁星、申請管道的考生務必誠信提交資料，招生規定已明確規範，自報名起，無論錄取前後、註冊前甚至畢業後，如被查覺資料不實，都將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，情節重大者則會函送司法單位，考生切勿心存僥倖。

王泓仁也重申，大學審查資料時應注重「三重二不」原則，並請各校系於填報招生簡章校系分則時，要求考生提供的資料須能反映學系真正的選才需求，重質不重量，避免導致軍備競賽加重學生負擔 。校系可於審查資料準備指引中具體說明資料重點，以利學生準備。

至於分發入學管道一項，考分會則表示，115學年度分發入學招生共60所大學校院、1764個系組參與招生，合計共2萬0462個核定名額。其中包含「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生12名。20系組以英文聽力作為檢定，使用學測作為檢定的系組共210個，採計科目含學學測、分科測驗及術科考試組合共161種，採計科目中以國文使用率最高，共1499個系組採計。

三大招生管道簡章已分別公告於大學甄選會（https://www.cac.edu.tw/）與考分會網站（https://www.uac.edu.tw/），以利考生查詢，紙本簡章則訂於12月1日起發售。

