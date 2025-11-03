115學年度特殊選才啟動 政大多元入學新生有機會獲60萬元獎金

國立政治大學長期支持多元招生理念，讓不同背景、學習經驗與文化脈絡的學生，都能憑藉潛力與熱忱進入大學。今年更同步推動「人社拋光・點亮璞玉」計畫，鼓勵50名具有潛力與人文素養的新生勇敢追夢，並獲得4年共60萬元獎金。

政大115學年度特殊選才共有16個學系參與特殊選才招生，相較114學年度增加一倍。「人社拋光・點亮璞玉」計畫由政大「百年薈萃基金」挹注資源，提供入選學生大學4年共60萬元獎金，分為學雜費與生活費補助的「獎勵金」，以及可用於國際移動、社會實踐或創新創業的「跨域學習存摺」，錄取學生將由學習導師輔導，落實從「入學到成長」的全程陪伴。

該計畫獎勵對象為經由政星組、特殊選才以及申請入學等多元入學管道錄取的學生，共計錄取50人，獲得最高60萬元獎學金與學習補助。其中第一階段「115學年度學士班特殊選才」報名時間自即日起至114年11月11日下午5時整，共招收37名學生，詳情可參閱政大招生專區特殊選才招生網頁資訊。

政大副校長蔡維奇表示，AI與數位科技浪潮正在改變全世界，但唯有深厚人文素養，才能夠駕馭科技，引領未來。政大盼能以多元入學制度尋找具人文社科潛質的新世代領袖，讓他們在AI與數位科技浪潮中，以人文素養引領科技、以創新視野面向世界。

政大教務長林啟屏指出，傳統升學方式多以分數取才，但分數之外，學生的創意、熱情與社會實踐力同樣值得被重視，「教育不只是篩選，更應該是發掘潛能與陪伴成長，讓每個學生都有機會被看見。」政大亦誠摯邀請企業與校友響應「百年薈萃基金」，認養全額獎學金。

