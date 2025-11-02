聯合盃全國作文大賽高雄初賽登場 題目生活化考驗論述文筆

聯合盃作文大賽高雄初賽今天在文山高中舉行，吸引國小到高中職共800人、分6組應試，眾多寫作高手爭取在11月29日進軍全國總決賽，展現南部學子對文字創作的高度熱忱；賽事已連續舉辦19年，考題更趨向學生對生活事物的觀察、體驗與省思，尤其國中七年級組題目是「心裡那顆大石頭終於放下」，讓考生大感貼近生活、很好發揮。

此次國中七年級的作文題目為「心裡的那顆大石頭，終於落下」，立志中學七年級陳鼎文就以國小六年級時因同儕間發生摩擦，隨著畢業考結束，雙方解開心結，終於放下心中那顆友誼大石，邁向國中；他說題目難易度適中，寫作時加入黃天不負苦心人等、苦過才知足等文句，加上平時培養的閱讀習慣、寫作經驗，有信心拿下優異成績。

立志中學七年級陳紫薰面對相同作文題目，則以家庭面向出發，用「忘記刷牙遭母親訓斥」為題，將母女衝突爆發、關係緊張到氣氛緩和、對坐談和的起承轉合寫下；她說考前曾查閱歷屆題目，認為難度頗高，沒想到此次較易發揮，從自身生活實例就能馬上下筆，也分享平時多看文學小說、名人傳記、借鑒同學文章有助提升作文能力。

國中八年級題目為「來自手機的焦慮」，道明中學學生施承諒以使用手機娛樂占用讀書時間或同學間不回訊息，曾感受過課業、同儕等焦慮的親身經驗寫作，他在文章中將手機譬喻成生活中寵物，雖惹人憐愛，飼養卻需付一定代價，並善用排比修辭，將使用使用手機的優劣一一陳述，文章結尾還反問評審關是否也有類似經驗，跳脫制式形式。

施承諒說題目淺白，但思考層面較多，要能脫穎而出有不小難度，上屆比賽在高雄初賽拿下佳作，這次有信心能突破，有機會往決賽邁進；他從小培養看歷史小說、偵探小說的習慣，看到佳句良詞也會抄錄下來。

今年聯合盃高雄初賽分為國小中年級、高年級、國中七年級、八年級、九年級、高中職組，聯合盃作文賽自創辦以來，致力打造「展現文字魅力與思維深度的舞台」，19年來，題目設計逐步轉向重視素養與思辨能力，評審機制也與會考、學測接軌，邀請具專業背景的教師嚴謹評審，成為全國學生檢視與提升寫作實力的重要平台。

今年聯合盃高雄初賽分為國小中年級、高年級、國中七年級、八年級、九年級、高中職組，聯合盃作文賽自創辦以來，致力打造「展現文字魅力與思維深度的舞台」。記者宋原彰／攝影 國中八年級題目為「來自手機的焦慮」，道明中學學生施承諒以使用手機娛樂占用讀書時間或同學間不回訊息，曾感受過課業、同儕等焦慮的親身經驗寫作。記者宋原彰／攝影 聯合盃作文大賽高雄初賽今天在文山高中舉行，吸引國小到高中職共800人、分6組應試，眾多寫作高手爭取在11月29日進軍全國總決賽。記者宋原彰／攝影 賽事已連續舉辦19年，考題更趨向學生對生活事物的觀察、體驗與省思，尤其國中七年級組題目是「心裡那顆大石頭終於放下」，讓考生大感貼近生活、很好發揮。記者宋原彰／攝影 此次國中七年級的作文題目為「心裡的那顆大石頭，終於落下」，立志中學2名學生陳鼎文、陳紫薰在老師陪同下應試，均以自身生活經驗出發書寫。記者宋原彰／攝影

