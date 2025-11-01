快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

聽新聞
0:00 / 0:00

大學盼控制A+成績占比 教師、學團憂影響小班制學生權益

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國內大專校院近年成績通膨嚴重，學生多拿下A或A+等第，難以鑑別實力。圖為台大校園示意圖。圖／聯合報系資料照片
國內大專校院近年成績通膨嚴重，學生多拿下A或A+等第，難以鑑別實力。圖為台大校園示意圖。圖／聯合報系資料照片

國內大專校院近年成績通膨嚴重，學生多拿下A或A+等第，難以鑑別實力。台大近期祭出新規定，但教師跟學生會多表示，校方舉措多是希望看到學生成績呈常態分佈，但部分課程或科系班級人數少，以學生比例計算A+人數，恐會讓部分表現優異的學生也無法得到適當的評分。

台大牙醫系教授郭彥彬表示，學校的措施多是希望能看到成績呈常態分佈，「但對於部分科系真是有點怪。」他談到，要拉出常態分佈需要較大母數，對一屆招100人的大系還算游刃有餘，但牙醫系一屆約招30人，常常一班就是30幾人，加上學生多是以學測滿級分入學，一門課也僅有少數一兩人不是非常認真，但也不到非常差，還要做出常態分佈就會有困擾。

台大過去曾研議，A+佔比過高將鎖住系統讓教師不得送出成績，但招致校內反彈，後系統改為A+佔比超過合理範圍，將要求教師說明理由。郭彥斌說，對教師而言當然有些綁手綁腳，估計屆時也會要向學校說明。

台大學生會學權部長黃冠凱則表示，目前有接獲學生反應特定必修課程中，有經系務決議請教師落實成績限制A+比例，若教師欲提供超過比例的成績，需向系上提交報告書。

黃冠凱談到，擔心比例限制影響教師講學自由之餘，一刀切的做法，也可能忽略不同課程的性質，如部分必修採小班制，若以學生人數比例計算A+人數，也可能讓表現優異的學生無法得到適當的評分。

銘傳大學廣電系教授杜聖聰則表示，很多學生期末時會以交換、申請研究所來「求成績」，才讓學校不得不祭出控管，但也是提醒老師別當濫好人，否則差勁的學生能求得分數，也是變相懲罰認真的學生。

教師 台大 科系

延伸閱讀

因病失導演夢 戴知言拾畫筆用繪本說故事

AI深偽干擾選舉…歐盟新規明年8月生效 外界擔憂1件事

不適應輪班辭工程師 他26歲打零工維生問「這樣很爛嗎」

川習會未談台灣 學者：台灣的安全感不能外包給中美政治

相關新聞

大學盼控制A+成績占比 教師、學團憂影響小班制學生權益

國內大專校院近年成績通膨嚴重，學生多拿下A或A+等第，難以鑑別實力。台大近期祭出新規定，但教師跟學生會多表示，校方舉措多...

線上影音資源加持 英聽考A學生占比近5年新高、不及格創新低

大考中心公布115學年英聽第一次考試相關統計，今年拿下等級Ａ考生佔比創下五年來新高，拿下不及格Ｆ級的考生佔比則為五年新低...

高中英聽測驗成績公布 11/3前申請複查

115學年高中英語聽力測驗第1次考試成績今天上午9時起開放查詢，大考中心也同步寄發成績通知單，如果對成績有疑義，可於11...

升大學英聽「圖片聽解」得分率逾8成最高 對答最容易失分

大考中心今天公告115學年第一次英聽測驗成績，英聽題型包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五類。根據大考中心...

英聽一試22.59%學生拿A近5年最高 僅4557人不及格

大考中心今天公告115學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績。今年第一次考試總計9萬4178人報名，到考人數9萬1032人...

115升大學英聽一試明公布成績 查詢方式一次看

115學年度升大學高中英語聽力測驗第一次考試成績將於明天上午9時開放查詢，並於同日寄發成績單。若學生由學校等單位集體報名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。