大學盼控制A+成績占比 教師、學團憂影響小班制學生權益
國內大專校院近年成績通膨嚴重，學生多拿下A或A+等第，難以鑑別實力。台大近期祭出新規定，但教師跟學生會多表示，校方舉措多是希望看到學生成績呈常態分佈，但部分課程或科系班級人數少，以學生比例計算A+人數，恐會讓部分表現優異的學生也無法得到適當的評分。
台大牙醫系教授郭彥彬表示，學校的措施多是希望能看到成績呈常態分佈，「但對於部分科系真是有點怪。」他談到，要拉出常態分佈需要較大母數，對一屆招100人的大系還算游刃有餘，但牙醫系一屆約招30人，常常一班就是30幾人，加上學生多是以學測滿級分入學，一門課也僅有少數一兩人不是非常認真，但也不到非常差，還要做出常態分佈就會有困擾。
台大過去曾研議，A+佔比過高將鎖住系統讓教師不得送出成績，但招致校內反彈，後系統改為A+佔比超過合理範圍，將要求教師說明理由。郭彥斌說，對教師而言當然有些綁手綁腳，估計屆時也會要向學校說明。
台大學生會學權部長黃冠凱則表示，目前有接獲學生反應特定必修課程中，有經系務決議請教師落實成績限制A+比例，若教師欲提供超過比例的成績，需向系上提交報告書。
黃冠凱談到，擔心比例限制影響教師講學自由之餘，一刀切的做法，也可能忽略不同課程的性質，如部分必修採小班制，若以學生人數比例計算A+人數，也可能讓表現優異的學生無法得到適當的評分。
銘傳大學廣電系教授杜聖聰則表示，很多學生期末時會以交換、申請研究所來「求成績」，才讓學校不得不祭出控管，但也是提醒老師別當濫好人，否則差勁的學生能求得分數，也是變相懲罰認真的學生。
