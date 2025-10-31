線上影音資源加持 英聽考A學生占比近5年新高、不及格創新低

大考中心公布115學年英聽第一次考試相關統計，今年拿下等級Ａ考生佔比創下五年來新高，拿下不及格Ｆ級的考生佔比則為五年新低。大考中心肯認學生整體英聽能力提升，教育團體則分析，應與近年線上平台發展蓬勃、影音資源多有關。

全教總高中職主委巫彰玫分析，2020年正值新冠肺炎疫情爆發，當年的應屆國一生，約有三年經歷較長時間的遠距教學，線上、實體同步的混成教學也較為普及，該批學生多已升上高二、高三，學習過程中有機會接觸且習慣大量的英語媒材。

巫彰玫談到，又加上現在線上平台發展蓬勃，英語又因為是國際流通的語言而影音資源多，學生相較過去，都有更多管道能接觸到英文，都讓英語聽力普遍提升，「只要有心，都可以接觸得到。」但反之，口說仍是學生最弱的一塊，因課堂英語教學仍以升學為主，實質的口語練習機會仍非常稀少。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，近年三大升學管道中採計英聽的科系都逐年減少，仍願意採計英聽者，都是少數頂、前標的特定科系，因此英聽對科系整體選擇影響不大，部分成績中後段的考生可能索性不考。也因採計科系少，近年多數社區高中也多不像過往強迫學生非考英聽不可。

根據甄選會與考分會統計，英聽於升大學三大管道中參採科系愈來愈少，大考中心主任張新仁也回應，英聽是高中英語教學的一部分，考試自然作為檢核方式之一，以利了解學生能力，大考中心的任務就是接受招聯會委託，將考試辦理完竣。

