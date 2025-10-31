高中英聽22.59%考生拿A 不及格率近5年新低

快訊

中央社／ 台北31日電

115學年度高中英聽第1次考試成績今天出爐，22.59%考生拿到最高的A級，是近5年新高。雖有5.01%考生拿到等同不及格的F級，但占比是近5年新低。

大學入學考試中心今天召開記者會，副主任黃璀娟表示，115學年度高中英語聽力測驗第1次考試共9萬4178人報名，上午場缺考率3.08%，下午場缺考率3.61%，與去年差異不大。

英聽成績的等級，分為A級（幾乎完全聽懂）、B級（大致聽懂）、C級（約略聽懂）、F級（僅能聽懂少部分）。

115學年度高中英聽第1次考試，共有22.59%考生（2萬567人）拿到A級，40.60%考生（3萬6957人）為B級，31.80%考生（2萬8951人）為C級，5.01%考生（4557人）為F級。

黃璀娟表示，與前4學年度的英聽一試相比，A級差異不大，B級人數百分比較高，C級人數百分比較低。

英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解共5大題型。黃璀娟指出，考生得分率最高的是圖片聽解，83.4%考生答對；答對率最低的是對答，64.53%考生答對。

黃璀娟表示，每一年考生在5大題型表現都互有起伏，但成績計算有經過等化程序，有弭平試題難易。大考中心主任張新仁推測，可能是圖片聽解題有更多提示，除了播音外，試題上還有圖片等更多線索可以參考，因此考生比較能掌握。

張新仁提到，這次考試共有25件考生未在答題卷的「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，比前一學年度增加10件，希望考生不要大意。建議可加入大考中心的LINE官方帳號，考前會不時溫馨提醒試場規則。

近年大學3大升學管道採計高中英聽的系組逐漸減少，115學年度繁星推薦僅35個系組採計，申請入學27個系組、分發入學19個系組採計。

張新仁表示，英聽是高中英語教學的一部分，最近幾年考生人數都維持在9萬多人，「差異不是太大。」她說，英聽考試是一個很好的檢核英語能力方式，也對考生的生涯有幫助。至於各大學有無設定作為入學考量因素，大考中心作為命題單位，就不方便回應。

