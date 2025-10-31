升大學英聽「圖片聽解」得分率逾8成最高 對答最容易失分

大考中心今天公告115學年第一次英聽測驗成績，英聽題型包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五類。根據大考中心統計各題型得分率，今年以「圖片聽解」得分率最高，整體考生得分率達83.40%；得分率最低題型為「對答」，僅64.53%。

大考中心副主任黃璀娟表示，整體來說，本次考試各題型考生得分率由高而低依次為，圖片聽解83.40%、短文聽解67.44%、簡短對話66.17%、長篇聽解65.53％、對答64.53%。

針對不同成績等級考生在5種題型上的得分率，黃璀娟說明，獲得Ａ級的考生，除長篇聽解得分率約8成9，其餘4種題型得分率皆達9成以上，其中又以圖片聽解約9成8最高；獲Ｂ級考生，除圖片聽解得分率約9成外，其餘4種皆為7成以上；Ｃ級考生：圖片聽解得分率約7成1，其餘4種皆為4成以上。

至於獲得不及格Ｆ級的考生，黃璀娟說，Ｆ級考生圖片聽解得分率約3成7，長篇聽解與短文聽解得分率超過2成，簡短對話與對答得分率則未達兩成。

黃璀娟說，考生5大題型得分率歷年來多有起伏，很難特別說明為何學生在某個題型表現較佳，「可能真的就是學習比較扎實」。

大考中心主任張新仁則說，圖片聽解一直以來都是考生得分率最佳的題型，對答則評估在於題目提供的線索較少，因此長年來考生表現都較弱，但綜觀歷年數據，對答題型的得分率只有些許落差，評估沒有太大意義，只能說考生該題型表現相對較弱。

另外，根據甄選會與考分會統計，英聽於升大學3大管道中參採科系愈來愈少。張新仁也表示，英聽是高中英語教學的一部分，考試自然會作為檢核方式之一，以利了解學生能力，至於各大學科系是否把英聽作為升學要素考量，大考中心不便回答，大考中心的任務就是接受招聯會委託，將考試辦理完竣。

