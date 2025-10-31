英聽一試22.59%學生拿A近5年最高 僅4557人不及格

大考中心今天公告115學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績。今年第一次考試總計9萬4178人報名，到考人數9萬1032人。今年拿下最高等級Ａ級的學生占比為22.59%；拿下等級Ｂ的學生占比最高達40.60%；另有4557人、占比約5.01%，拿下不及格的Ｆ等級。

大考中心副主任黃璀娟指出，英聽測驗每年施測多場次，為了使各場次考生成績可以相互比較，因此進行測驗等化，弭平不同試卷間難易度的差別。考試經測驗等化程序後，所有到考生9萬1032人成績等級分布百分比，A級占比22.59%，B級最多達40.60%，C級31.80%，不及格的F級僅5.01%。

若綜觀近五年數據，黃璀娟分析，今年獲得Ａ級的學生人數占比首度突破22%，也是近5年來最高；又前兩年以獲得Ｃ級的學生佔比最高，今年則以獲得Ｂ級者占比最多。整體而言，Ａ、Ｂ級的學生占比均增加，獲得Ｃ、Ｆ級的考生占比略少，代表考生能力有所提升。

考生成績等級分布上，大考中心表示，本次考試採用Cronbach’s alpha係數衡量各場次考試的「內部一致性信度」，係數愈接近1，代表信度愈高。本次上午場試題的係數為0.92、下午場試題的係數為0.90，顯示信度良好。

黃璀娟也說，效度方面，也前後邀請約20名英語專業學者，就試題適切性進行檢核、試題設計嚴謹。測驗信效度良好，符合測驗目標。

大考中心統計，本次考試上午場應到4萬8163人，實到4萬6679人，缺考1484人，缺考率3.08%，較去年同場次缺考率2.91%增加。下午場應到4萬6015人，實到4萬4353人，缺考1062人，缺考率3.61%，相較去年同場次缺考率3.44%增加。

