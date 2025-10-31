高中英聽測驗成績公布 11/3前申請複查
115學年高中英語聽力測驗第1次考試成績今天上午9時起開放查詢，大考中心也同步寄發成績通知單，如果對成績有疑義，可於11月3日下午5時前上網申請複查。
大考中心今天公告115學年高中英語聽力測驗第1次考試成績，考生於上午9時起可到網站查看成績，查詢服務開放到民國115年8月31日。
大考中心也於今天寄發成績通知單，集體報名是直接寄交集體報名單位（例如所屬高中）轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔；個別報名的考生，則是寄到通訊地址。
考生報名時有填寫手機號碼，大考中心今天會以0911511467的號碼，發送簡訊通知成績。沒收到的話，可能是手機設定了拒收企業簡訊。
考生如果想申請成績複查，必須於今年11月3日下午5時前到大考中心網站登錄，申請複查相關資料；成績複查限網路申請，並於期限內完成申請手續及繳費，超過期限不受理。成績複查結果通知書預計於11月5日寄發，當天當天上午9時起開放網路查詢。
