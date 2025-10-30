115升大學英聽一試明公布成績 查詢方式一次看
115學年度升大學高中英語聽力測驗第一次考試成績將於明天上午9時開放查詢，並於同日寄發成績單。若學生由學校等單位集體報名，大考中心會將成績寄交集體報名單位並轉發考生；個別報名者，則會寄到考生通訊地址。
大考中心統計，今年英聽第一次考試報名人數計9萬4千餘人，若考生報名資料「聯絡電話」有填寫行動電話號碼，大考中心將以0911-511-467手機號碼發送簡訊通知考生成績。
大考中心也說明，明天成績公布當日，為方便考生快速查詢成績，大考中心首頁將於上午8時30分至下午1時更換為「簡易版」。上午9時起，考生即可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗「試務專區」，點擊「成績查詢」查看成績。查詢服務開放至明年8月31日止。
考生如欲申請成績複查，可於明天上午9時起至11月3日下午5時止，至大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」，點選「考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。成績複查限用網路申請，並於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理，成績複查結果通知書將於11月5日寄發，並於當日上午9時起開放網路查詢。
