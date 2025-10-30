考生注意！高中英聽成績10月31日公布 上午9時開放網路查詢

115學年高中英語聽力測驗第1次考試成績將於明天上午9時起開放查詢，並於當日寄發成績通知單，報名資料有填寫手機號碼的考生，將收到簡訊通知成績。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，今年10月31日將公告115學年高中英語聽力測驗第1次考試成績，考生於明天上午9時起，至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）查看成績，查詢服務開放至115年8月31日。

大考中心也將於明天寄發英聽成績通知單，集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至集體報名單位；個別報名者，將逕寄至考生的通訊地址。

考生如欲申請成績複查，請於今年10月31日上午9時起至11月3日下午5時期間至大考中心網站登錄，申請複查相關資料；成績複查限網路申請，並於期限內完成申請手續及繳費，逾期不受理；成績複查結果通知書將於今年11月5日寄發，當日上午9時起開放網路查詢。

