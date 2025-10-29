【專家之眼】填額或選才？ 大學「單科參採」的問題

最近公布的大學申請入學簡章繼續朝一個趨勢前進，那就是有多達三百零二個校系在「申請入學」管道中只參採一科的學科能力測驗成績，其中一八九個系只採「國文」一科即可。此種改變看似為了因應少子化、擴大招生管道，卻也引發對於教育定位、能力指標與公平性的問題。

先從現象觀察，傳統上，大學招生往往以專業能力、語文理解、數理邏輯、英語溝通等多元面向作為選才標準。當出現只參採國文或少數科目的做法時，意味著招生策略與學科測驗的對應關係發生了偏移。教育應具備「文理兼修、語數並重」的理想，文學與理工不是彼此排斥，而應為並行。若招生只看國文，是否會降低理數邏輯、英語能力在考量中的權重？是否可能誘發學生及早放棄某些科目的準備？

從制度設計角度探究，當某些系只看國文，就變相傳遞出一種訊息，該系認為國文能力即可勝任該學系之基礎課業。這或許反映該校系專業屬性偏向人文、語文，強化「語文專才」的選拔。但如果更多是因為生源萎縮、招生壓力而降低參採科目數，那麼這就不僅是選才策略，而是招生策略的妥協。教育本應以培養能力為核心，而非僅為填滿名額。若參採科目數過少，容易讓學生將焦點侷限於「僅準備某一科」而放棄其他能力養成。

再從公平性與導向性來看，當國文成為唯一或主要參採科目，有可能產生兩類效果。一是語文能力強的學生因為擁有優勢而受惠；二是數理、英語能力較強但語文稍弱的學生可能被排除。這種制度導向或許會讓學生在高中階段「退縮」於數學、自然科、英語等科目，把有限的學習資源集中在國文上，進而削弱整體能力。長久而言，學生群體的能力分布可能因此偏移，整體社會對複合能力人才的需求可能難以滿足。

教育不僅是為了升學，更是為了未來社會與個人能力的培養。若只看一科，教育本質可能被削弱為「拿分通過門檻」。要知道，一旦進入大學，學生所面對的並非僅靠語文就可全然應付的課業與挑戰。能力的多元化、轉換性與跨領域性在未來社會只會愈加重要。若高中階段就將焦點侷限，學生大學甚至就業階段的適應將面臨風險。

從學校端來看，系所若採用單科參採，也可能反映其對於錄取門檻與招生策略的調整。也許是為了降低競爭、招收更多學生，也許是因應系所特色改變。但問題在於這樣的做法是否依舊符合該系的課程設計、專業要求與學生選才標準？若一個系在課程中仍需具備英文能力、數理邏輯或自然科學知識，卻只測國文，那麼在學生入學後可能出現「適應不良」或「補救負擔」的情況。這對系所、學生、甚至整體教育品質都是一道風險。

從政策的角度，少子化確實是現實壓力。院校為了維持招生數字、增加系所生源，不得不思考制度變革。只參採一科或兩科成為一種「招生策略」也並非意外。但教育政策應更謹慎，任何變革若僅為「填額」而非「選才提升」則可能短視。培養人才不是降低門檻，而是確認所需的能力、設計適當的選拔機制、並提供支持補強。

終究教育是一場長跑，不是一百公尺衝刺。「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行」，語文的掌握固然重要，但數理的邏輯、英語的閱讀、科學的探究亦不可或缺。入學制度應讓學生既有機會展現語文素養，也需兼顧其他能力，以確保進入大學後能順利適應、多元發展。校系、教育部、考生與家長都應為此負起責任，而不是以單一科目為解，逃避能力測驗的多元性。唯有如此，才能真正實現「選對人、教成才、公平機會」的教育初衷。

