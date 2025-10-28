專家：社會組選修數A 擴大科系選擇

台大醫學系一一五學年開始，申請入學、繁星推薦管道，不採計英文、改採計社會，專家指出，可觀察是否會成為趨勢。另外，又有頂大社會組科系由數學Ｂ改採數學Ａ，高中教師指出，教學現場現在也有很多老師鼓勵社會組學生選修數Ａ，增加未來科系選擇。

自從中國醫藥大學醫學系、牙醫系將英文科改為參採社會，輔仁大學、馬偕醫學院醫學系也參採英文、數學Ａ、社會、自然，台大醫學系早前亦預告一一五學年度申請入學將不採計英文科、改採計社會，理由是系上學生都能具備基本英文能力，但未來學生需要更多創新的想法，仰賴人文素養、社會科學的訓練。

升學輔導專家藍天予回顧，當年台大電機系決定不採計國文後，許多相關校系也跟進，未來可以觀察醫牙採計社會是否成為趨勢。此外也可以觀察，醫學系參採社會科代表選考社會且認真讀書的頂尖學生會增加，有可能影響社會科標準，擠壓到社會組校系採計社會科的分數門檻。

另一方面，從甄選會資料可發現，台大社會學系、成大會計系採計的數學科目也從去年的數學Ｂ改為數學Ａ。針對越來越多頂大商管與其他社會組科系參採數學Ａ的趨勢，藍天予觀察，由於採計數學Ａ的社會組科系多是頂尖校系，各地方前幾志願的明星高中社會組同學，會比較願意讀數Ａ，中後段學校學生會相對沒有意願。

全中教理事長史美奐分析，數學Ａ本來就不是專門開給自然組，而是自然組加上高數學需求的社會組學生，因此，現在選社會組的學生越來越少，其他有意考社會組的學生，有些會選自然組再跨考回來，有些會念社會組但選修數學Ａ。在教學現場，很多老師也會鼓勵學生就選修數Ａ，會大大增加未來科系的選擇。

商品推薦