快訊

中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

專家：社會組選修數A 擴大科系選擇

聯合報／ 記者李芯／台北報導

台大醫學系一一五學年開始，申請入學、繁星推薦管道，不採計英文、改採計社會，專家指出，可觀察是否會成為趨勢。另外，又有頂大社會組科系由數學Ｂ改採數學Ａ，高中教師指出，教學現場現在也有很多老師鼓勵社會組學生選修數Ａ，增加未來科系選擇。

自從中國醫藥大學醫學系、牙醫系將英文科改為參採社會，輔仁大學、馬偕醫學院醫學系也參採英文、數學Ａ、社會、自然，台大醫學系早前亦預告一一五學年度申請入學將不採計英文科、改採計社會，理由是系上學生都能具備基本英文能力，但未來學生需要更多創新的想法，仰賴人文素養、社會科學的訓練。

升學輔導專家藍天予回顧，當年台大電機系決定不採計國文後，許多相關校系也跟進，未來可以觀察醫牙採計社會是否成為趨勢。此外也可以觀察，醫學系參採社會科代表選考社會且認真讀書的頂尖學生會增加，有可能影響社會科標準，擠壓到社會組校系採計社會科的分數門檻。

另一方面，從甄選會資料可發現，台大社會學系、成大會計系採計的數學科目也從去年的數學Ｂ改為數學Ａ。針對越來越多頂大商管與其他社會組科系參採數學Ａ的趨勢，藍天予觀察，由於採計數學Ａ的社會組科系多是頂尖校系，各地方前幾志願的明星高中社會組同學，會比較願意讀數Ａ，中後段學校學生會相對沒有意願。

全中教理事長史美奐分析，數學Ａ本來就不是專門開給自然組，而是自然組加上高數學需求的社會組學生，因此，現在選社會組的學生越來越少，其他有意考社會組的學生，有些會選自然組再跨考回來，有些會念社會組但選修數學Ａ。在教學現場，很多老師也會鼓勵學生就選修數Ａ，會大大增加未來科系的選擇。

大學考招 升學

延伸閱讀

怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

115大學申請189校系「只採國文」 技高生考1科也可上普大

115學測參採科目公布 台大醫學改採社會、2頂大社會組科系改採數A

蔣萬安推「校校有公托」...藍綠白樂見籲配套 專家憂排擠效應

相關新聞

專家：社會組選修數A 擴大科系選擇

台大醫學系一一五學年開始，申請入學、繁星推薦管道，不採計英文、改採計社會，專家指出，可觀察是否會成為趨勢。另外，又有頂大...

學測今報名 189校系申請入學只看國文

大學學測今天開始報名，大學甄選入學委員會昨公告一一五學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目情形。申請入學參...

學測新制恐釀滿級分落榜 常春藤校長：學習檔案很重要

國內大學多元入學方案的複雜變革，讓考生和家長都感茫然。甫接任台中私立常春藤高中校長的沈樹林27日提出多項建議，他說在今年...

115大學申請189校系「只採國文」 技高生考1科也可上普大

大學甄選入學委員會網站今日公告115學年度大學申請入學校系參採學測科目情形，其中，申請入學參採學測科目數只有一科的有30...

115學測參採科目公布 台大醫學改採社會、2頂大社會組科系改採數A

大學甄選入學委員會今日公告115學年度大學申請入學校系參採學測科目情形，升學輔導專家藍天予分析，明年台灣大學醫學系不採計...

影／學測「四倍率」恐有頂大落榜潮？常春藤校長揭多元入學致勝關鍵

國內大學多元入學方案的重大且複雜變革，讓考生和家長都感茫然；甫接任台中私立常春藤高中校長的沈樹林提出多項建議，他說在今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。