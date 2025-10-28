學測今報名 189校系申請入學只看國文

大學學測今天開始報名，大學甄選入學委員會昨公告一一五學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目情形。申請入學參採學測科目數只有一科的有三○二個校系，其中一八九個只採國文，專家指出，只採計一科的校系逐年增加，很大原因是為了少子化擴大生源。

根據甄選會資料，一一五學年度申請入學共有二二○六個校系參與招生，參採學測科目數以三科最多，有七七三個校系、約占總系組數卅五％；其次是參採兩科，共有六三三個校系。

而申請入學只參採一科的校系從前年二七○個、去年二九四個，今年再略升至三○二個，其中有一八九個校系只參採國文。此外，從甄選會資料也可發現，開南大學、玄奘大學所有科系都只參採一科，後者全採計國文，更有私校護理系、生醫相關科系只採國文。

參採一科的校系變多，也是受到少子化影響。升學輔導平台大學問執行長魏佳卉直言，只採計一科就只是為了擴大生源、放大申請管道的分母，只要參採科目少，學生選填的機會就會更大，導致底標學校及均標學校的冷門科系，現在都不敢參採太多科目。部分校系在考生一階通過後，只要學生「有」繳交二階資料，幾乎都會納入備取。對一些學生來說，學測只要選考一科，申請時就能過一階門檻，尤其技高學生考一科就能上普通大學，有其吸引力。

升學輔導專家藍天予亦指出，去年有十幾個校系只要學生有填選志願，就能進入二階，可見每年的減招和寄存，並未跟上少子化生源減少的速度。

甄選委員會指出，本次參與繁星推薦招生共有一六六四個校系，參採學測科目數以三科最多，共有七九○個校系，約占總校系數四七％。一一五學年度大學繁星推薦暨申請入學兩本招生簡章內容預計十一月四日公告，紙本簡章十二月一日正式發售，考生可透過就讀高中團購、個別網路訂購，以及至各地代售點購買。

商品推薦