學測新制恐釀滿級分落榜 常春藤校長：學習檔案很重要

國內大學多元入學方案的複雜變革，讓考生和家長都感茫然。甫接任台中私立常春藤高中校長的沈樹林27日提出多項建議，他說在今年新制下，傳統的「高分思維」已不再是頂尖大學的保證，三大變革衝擊升學賽道，就算滿級分也有可能落榜，「學習歷程檔案」成為關鍵入門票。

中部知名的明星學校私立常春藤高級中學，以其融會國內外課程、類似美式寄宿學校的教學方式聞名，吸引不少企業家、高階主管等將子女送入學校就讀。這所學校於2003年改制為高級中學，並附設國中部。

今年大學多元入學方案出現三大變革，沈樹林指出，包括學測英文選擇題選項增加，英文考試方式改變，選擇題由原本的四個選項改為五個，這直接降低猜題的答對機率，對考生英文的實力要求更高 。

而台大醫科採計科目變動，台灣大學醫學系不再採計英文成績，轉而採計社會科，使醫學系申請入學的科目採計，變更為以國文、數學、自然、社會四科為主。

沈樹林說明，最具爭議性的變革，莫過於學測申請入學的篩選倍率由原本的2倍大幅提高至4倍，並舉例「假設台大預計招收10名學生，4倍率代表初選階段會先篩選出40人進入決選，最終再從中錄取10人」，等同於降低了初選的「分數門檻」，讓更多考生有資格進入面試與審查階段。

沈樹林表示，門檻降低的結果，就是競爭的白熱化，並嚴正警告未來很可能出現「滿級分落榜」或「高分低就」的情況，若不了解新學制的內涵，單純依賴分數，將可能錯失進入理想校系的機會。

沈樹林說，在分數門檻弱化後，後續的面試及學習歷程檔案至關重要，許多家長誤以為花大錢讓孩子補才藝、學東學西是靈丹妙藥，沈樹林提醒，若未能掌握學習檔案的核心價值─即學生的專長與興趣，很可能事倍功半。

沈樹林建議學生和家長提早佈局，從國中開始建立，許多學生到高中才開始探索志趣專長，已錯過黃金期，他建議應從國中階段就開始瞭解並建立個人學習檔案。

尤其專長興趣不必外求，可以從「身邊資源」挖掘。例如家裡從事農業，學生若對園藝或農務有興趣，可將平時協助農務的情形列入學習檔案。若父母為教師，個人將來志向是教育路線，也可將相關經歷納入。從小熱心公益、幫鄰居寫過訴狀等經歷，對申請法律系也會有加分效果。

他並分享過去曾輔導1位校排200多名的學生上台大動物系，該同學成功上榜關鍵在於家中經營牧場，相關經歷對其學習檔案有極大的加分效果。 常春藤校長沈樹林針對大學多元入學新制，提出致勝入門票是學習歷程檔案。記者宋健生/攝影

商品推薦