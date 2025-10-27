115大學申請189校系「只採國文」 技高生考1科也可上普大

大學甄選入學委員會網站今日公告115學年度大學申請入學校系參採學測科目情形，其中，申請入學參採學測科目數只有一科的有302個校系，其中189個只採國文，專家指出，只採計1科是為了因應少子化擴大生源，對一些學生來說，選考一科就有很大機會能通過申請入學第一階段門檻，也就更有機會選填。

根據甄選會資料，115學年度申請入學共有2206個校系參與招生，參採學測科目數以3科最多，而只參採1科的校系從前年270個、去年294個，今年再略升至302個，其中有189個校系只參採國文。此外，從甄選會資料也可發現，開南大學、玄奘大學所有科系都只參採一科，後者全採計國文，更有私校護理系、生醫相關科系只採國文。

參採一科的校系變多，也是受到少子化影響。升學輔導平台大學問執行長魏佳卉直言，只採計一科就只是為了擴大生源、放大申請管道的分母，只要參採科目少，學生選填的機會就會更大，導致底標學校及均標學校的冷門科系，現在都不敢參採太多科目。部分校系在考生一階通過後，只要學生「有」繳交二階資料，幾乎都會納入備取。對一些學生來說，學測只要選考一科，申請時就能過一階門檻，尤其技高學生考一科就能上普通大學，有其吸引力。

升學輔導專家藍天予亦指出，去年有十幾個校系在一階篩選階段根本無法篩選，只要學生有填就能進入二階，可見減少的招生名額並未跟上少子化生源減少的趨勢。

