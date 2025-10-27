快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

聽新聞
0:00 / 0:00

115大學申請189校系「只採國文」 技高生考1科也可上普大

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
對一些學生來說，學測只要選考一科，申請時就能過一階門檻，尤其技高學生考一科就能上普通大學，有其吸引力。圖為高職示意圖。圖／聯合報系資料照片
對一些學生來說，學測只要選考一科，申請時就能過一階門檻，尤其技高學生考一科就能上普通大學，有其吸引力。圖為高職示意圖。圖／聯合報系資料照片

大學甄選入學委員會網站今日公告115學年度大學申請入學校系參採學測科目情形，其中，申請入學參採學測科目數只有一科的有302個校系，其中189個只採國文，專家指出，只採計1科是為了因應少子化擴大生源，對一些學生來說，選考一科就有很大機會能通過申請入學第一階段門檻，也就更有機會選填。

根據甄選會資料，115學年度申請入學共有2206個校系參與招生，參採學測科目數以3科最多，而只參採1科的校系從前年270個、去年294個，今年再略升至302個，其中有189個校系只參採國文。此外，從甄選會資料也可發現，開南大學、玄奘大學所有科系都只參採一科，後者全採計國文，更有私校護理系、生醫相關科系只採國文。

參採一科的校系變多，也是受到少子化影響。升學輔導平台大學問執行長魏佳卉直言，只採計一科就只是為了擴大生源、放大申請管道的分母，只要參採科目少，學生選填的機會就會更大，導致底標學校及均標學校的冷門科系，現在都不敢參採太多科目。部分校系在考生一階通過後，只要學生「有」繳交二階資料，幾乎都會納入備取。對一些學生來說，學測只要選考一科，申請時就能過一階門檻，尤其技高學生考一科就能上普通大學，有其吸引力。

升學輔導專家藍天予亦指出，去年有十幾個校系在一階篩選階段根本無法篩選，只要學生有填就能進入二階，可見減少的招生名額並未跟上少子化生源減少的趨勢。

科目 申請入學 學測

延伸閱讀

115學測參採科目公布 台大醫學改採社會、2頂大社會組科系改採數A

影／學測「四倍率」恐有頂大落榜潮？常春藤校長揭多元入學致勝關鍵

115年大學申請入學參採學測科目公布 302校系只採1科

日職／策略與運氣兼具 阪神「神之選秀」連發奠定王朝盛世

相關新聞

115大學申請189校系「只採國文」 技高生考1科也可上普大

大學甄選入學委員會網站今日公告115學年度大學申請入學校系參採學測科目情形，其中，申請入學參採學測科目數只有一科的有30...

115學測參採科目公布 台大醫學改採社會、2頂大社會組科系改採數A

大學甄選入學委員會今日公告115學年度大學申請入學校系參採學測科目情形，升學輔導專家藍天予分析，明年台灣大學醫學系不採計...

影／學測「四倍率」恐有頂大落榜潮？常春藤校長揭多元入學致勝關鍵

國內大學多元入學方案的重大且複雜變革，讓考生和家長都感茫然；甫接任台中私立常春藤高中校長的沈樹林提出多項建議，他說在今年...

115年大學申請入學參採學測科目公布 302校系只採1科

大學學測明日開始報名，大學甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/）今日起公告115學年度大學...

喊話教育部修大學法 台大盼推「學碩一貫學程」搶人才

少子化衝擊高教招生。台大校長陳文章昨表示，希望藉由大學法修法，解放並推動「學碩一貫學程」，目標鎖定高中生，由各系訂定相關...

台大推學碩一貫學程 教團：台大國際化得先做足

台大校長陳文章拋出學碩一貫學程的構想，盼即早針對高中生留才，吸引國際生來台大就學。但教育團體認為，營造國際化的師資與環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。