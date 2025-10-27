115學測參採科目公布 台大醫學改採社會、2頂大社會組科系改採數A

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
大學甄選入學委員會今日公告115學年度大學申請入學校系參採學測科目情形，專家分析，今年台灣大學醫學系不採計英文、改採計社會，可觀察是否會成為趨勢。學測示意圖。圖／聯合報系資料照片
大學甄選入學委員會今日公告115學年度大學申請入學校系參採學測科目情形，升學輔導專家藍天予分析，明年台灣大學醫學系不採計英文、改採計社會，可觀察是否會成為趨勢。另外，又有頂大社會組科系由數學B改採數學A，高中教師指出，教學現場現在也有很多老師鼓勵社會組學生選修數A，以增加未來科系選擇。

自中國醫藥大學醫學系、牙醫系將英文科改為參採社會，輔仁大學、馬偕醫學院醫學系參採英文、數學A、社會、自然，台大醫學系早前亦預告115學年度申請入學將不採計英文科、改採計社會，理由是系上學生都能具備基本英文能力，但未來學生需要更多創新的想法，仰賴人文素養、社會科學的訓練。

藍天予回顧，當年台大電機系決定不採計國文後，許多相關校系也跟進，未來可以觀察醫牙採計社會是否成為趨勢。此外，藍天予指出，也可以觀察的是，醫學系參採社會科代表選考社會且認真讀書的頂尖學生會增加，有可能影響社會科標準，擠壓到社會組校系採計社會科的分數門檻。

另一方面，從甄選會資料可發現，台大社會學系、成大會計系採計的數學科目也從去年的數學B改為數學A。針對越來越多頂大商管與其他社會組科系參採數學A的趨勢，藍天予觀察，由於採計數學A的社會組科系多是頂尖校系，各地方前幾志願的明星高中社會組同學會比較願意讀數A，中後段學校學生會相對沒有意願。

全中教理事長史美奐分析，數學Ａ本來就不是專門開給自然組，而是自然組加上高數學需求的社會組學生，因此，現在選社會組的學生越來越少，其他有意考社會組的學生，有些會選自然組再跨考回來，有些會唸社會組但選修數學A。在教學現場，除非有同學數學表現明顯不好，很多老師也會鼓勵學生就選修數A，會大大增加未來科系的選擇。

