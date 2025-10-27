影／學測「四倍率」恐有頂大落榜潮？常春藤校長揭多元入學致勝關鍵

國內大學多元入學方案的重大且複雜變革，讓考生和家長都感茫然；甫接任台中私立常春藤高中校長的沈樹林提出多項建議，他說在今年新制下，傳統的「高分思維」已不再是頂尖大學的保證，三大變革衝擊升學賽道，滿級分也恐落榜，學習歷程檔案成關鍵入門票。

今年大學多元入學方案出現三大變革，沈樹林校長說，包括學測英文選擇題選項增加，英文考試方式改變，選擇題由原本的四個選項改為五個，這直接降低猜題的答對機率，對考生英文的實力要求更高 。

而台大醫科採計科目變動，台灣大學醫學系不再採計英文成績，轉而採計社會科，使醫學系申請入學的科目採計，變更為以國文、數學、自然、社會四科為主。

他說還有申請入學篩選倍率提高，最具爭議性的變革，莫過於學測申請入學的篩選倍率由原本的二倍大幅提高至四倍。

沈樹林舉例說明「四倍率」影響，假設台大預計招收10名學生，四倍率代表初選階段會先篩選出40人進入決選，最終再從中錄取10人。等同於降低初選的「分數門檻」，讓更多考生有資格進入面試與審查階段。但門檻降低競爭更白熱化。

沈樹林提醒，未來很可能出現滿級分落榜或高分低就情況。他說目前國內一年約有20名考生滿級分仍落榜，若不瞭解新學制的內涵，單純依賴分數，將可能錯失進入理想校系的機會或高分低就。

他說在分數門檻弱化後，後續的面試及學習歷程檔案就很重要，許多家長誤以為花大錢讓孩子補才藝、學東學西是靈丹妙藥，沈樹林提醒，若未能掌握學習檔案的核心價值─即學生的專長與興趣，很可能事倍功半。

他建議學生和家長提早佈局，從國中開始建立，許多學生到高中才開始探索志趣專長，已錯過黃金期，他建議應從國中階段就開始瞭解並建立個人學習檔案。

專長興趣不必外求，從「身邊資源」挖掘，沈樹林說，從身邊既有資源做起，反而事半功倍。例如家裡若從事農業，學生若對園藝或農務有興趣，可將平時協助農務的情形列入學習檔案。若父母為教師，個人將來志向是教育路線，也可將相關經歷納入。從小熱心公益、幫鄰居寫過訴狀等經歷，對申請法律系也會有加分效果。

他表示，學生「分數不凸出」也能進台大，他過去輔導成功案例，一名學生校排名僅200多名，卻考上台大動物系，關鍵是該學生家裡經營牧場，相關經歷對其學習檔案有極大的加分效果。

面對「特殊選才」、「繁星推薦」、「申請入學」、「分科測驗」等多元升學管道 ，沈樹林認為，學校必須扮演更積極的角色，幫助家長瞭解升學制度走向、準備技巧與審查重點。 台中私立常春藤高中校長沈樹林提出多項建議，強調在今年新制下，傳統的「高分思維」已不再是頂尖大學的保證。記者游振昇／攝影

