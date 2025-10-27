身心障礙生升大專甄試簡章公告 增簡訊通知成績

快訊

中央社／ 台北27日電

115學年身心障礙學生升學大專校院甄試簡章電子檔今天公告，今年11月25日至12月8日受理網路報名，115學年度起，新增簡訊通知成績服務。

教育部今天發布新聞稿指出，115學年身心障礙學生升學大專校院甄試預定115年3月20日至23日舉行，考生如有特殊需求（包含輔具使用、延長作答時間或少人試場應試等），需於報名時提出申請，並依簡章規定檢附相關資料。

115學年度身心障礙學生升學大專校院甄試簡章電子檔即日起公告，開放免費下載閱覽，紙本簡章將於今年11月6日至12月9日期間發售，考生可透過現場購買、個別函購或團體訂購等方式取得。

身心障礙學生升學大專校院甄試採網路報名，報名期間為今年11月25日至12月8日，符合報名資格者，需於期限內完成報名及繳費；115學年度起新增簡訊通知成績服務，考生報名時填寫手機號碼並勾選「需收到簡訊通知成績」，甄試委員會將於成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。

