身心障礙生升大專甄試簡章公告 增簡訊通知成績
115學年身心障礙學生升學大專校院甄試簡章電子檔今天公告，今年11月25日至12月8日受理網路報名，115學年度起，新增簡訊通知成績服務。
教育部今天發布新聞稿指出，115學年身心障礙學生升學大專校院甄試預定115年3月20日至23日舉行，考生如有特殊需求（包含輔具使用、延長作答時間或少人試場應試等），需於報名時提出申請，並依簡章規定檢附相關資料。
115學年度身心障礙學生升學大專校院甄試簡章電子檔即日起公告，開放免費下載閱覽，紙本簡章將於今年11月6日至12月9日期間發售，考生可透過現場購買、個別函購或團體訂購等方式取得。
身心障礙學生升學大專校院甄試採網路報名，報名期間為今年11月25日至12月8日，符合報名資格者，需於期限內完成報名及繳費；115學年度起新增簡訊通知成績服務，考生報名時填寫手機號碼並勾選「需收到簡訊通知成績」，甄試委員會將於成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言