115年大學申請入學參採學測科目公布 302校系只採1科

大學學測明日開始報名，大學甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/）今日起公告115學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目情形，另外還有「參加術科考試校系一覽表」，可供考生報考時參考。其中，申請入學參採學測科目數以3科最多，有773個校系，只參採1科的有302個校系、參採2科的有633個校系。

甄選委員會指出，本次參與「繁星推薦」招生共有1664個校系，參採（包含檢定、比序）學測科目數以3科最多，共有790個校系，約占總校系數47%；其次是參採4科504個校系，約占總校系數30%。

而「申請入學」共有2206個校系參與招生，參採（包含檢定、倍率篩選、採計）學測科目數以3科最多，有773個校系，約占總系組數35%；其次是參採2科共有633個校系，約占總系組數29%。自111學年度起，學測數學考科分別設置數學A與數學B，參採科目數於核算時，數學A、數學B視為一科。

115學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」兩本招生簡章內容預計11月4日公告，紙本簡章12月1日正式發售，考生可透過就讀高中團購、個別網路訂購，以及至各地代售點購買。

甄選委員會提醒，115學年度實際招生校系、各校系學測科目參採情形、招生名額及甄試內容等，仍以11月4日正式公告的115學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」招生簡章為準，屆時請考生上網查詢。

此外，部分校系於分發入學管道也參採學測科目，1764個招生系組中，有210個系組使用學測作為檢定科目，1744個系組使用學測作為採計科目有。其中，參採國文計1521個系組、參採英文計1476個系組、參採數學A計176個系組、參採數學B計239個系組、參採社會計134個系組、參採自然計76個系組。

