台大推學碩一貫學程 教團：台大國際化得先做足

台大校長陳文章拋出學碩一貫學程的構想，盼即早針對高中生留才，吸引國際生來台大就學。但教育團體認為，營造國際化的師資與環境，才能藉由鬆綁法規真正吸引到學生。

全中教理事長史美奐表示，目前有學碩五年機制，和台大提出的學碩一貫想法類似，且五年制還可以縮短就讀碩士的時間、提早就業。再者，學生升上大學後可能有新的生涯探索，也許之後想轉讀不同領域的碩士，但若被學程綁定，「那他還能鬆綁嗎？」以及若學生改讀其他碩士，那就讀的學士學歷究竟還算不算數，外界多少會有疑慮。

史美奐也說，台大想藉此搶優秀的國內高中生無可厚非，但基本上台大學生都夠優秀、家境也多殷實，尤其到了碩士班，有機會也有能力去國際上一流的學術單位接受不一樣的磨練和文化刺激，都是台大無法比擬的優勢。台大既然想留才又要對海外學生招手，就應該營造更多元且國際化的環境，一同搭配才能發揮效益。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指，法律本就應該給予大學學制更多彈性辦學，但台大憑什麼搶世界上的好學生，絕不是只要求學制鬆綁而已，也還包括國際化的課程、師資，都得問台大準備好了嗎。

