喊話教育部修大學法 台大盼推「學碩一貫學程」搶人才

少子化衝擊高教招生。台大校長陳文章昨表示，希望藉由大學法修法，解放並推動「學碩一貫學程」，目標鎖定高中生，由各系訂定相關標準，讓高中生入學時就多一種可選擇方案，預計對學生實習、就業都有幫助，也有助於招募外籍生。

台大昨召開校務會議，陳文章在會後受訪時提到，目前雖有大學科系推動「學碩五年制」，但主要精神是讓碩士生提早畢業，且在大學階段才能提出申請；然而目前很多國外大學都設有學碩一貫學程，讓高中生進入大學階段時，就多一種選擇方案。

陳文章說，現行不少高中生高三時就接觸大學課程，大二、大三就開始專題研究，若能透過學碩一貫方案延伸研究至碩士班，學系有更多彈性規畫，學生也能更早規畫實習與就業。

陳文章也提到，台灣現在面臨少子化，需要引進外籍生，若台灣能比照國外，提供ＡＰ等進階先修課程、學碩一貫制度，相信對招募外籍生以及優秀學生留才會很有幫助。

陳文章還說，大學應與中學端建立更多連結，因此台大也辦理高中生進階課程系列五年試辦計畫，一一四學年上學期，已有建中等五校、一三四名學生選讀，若辦理成效佳，不排除擴展到其他縣市中學。

對此，教育部表示，台大若想針對高中生推動學碩一貫，涉及大學法、學位授予法修改，必須與各校凝聚共識、收集意見，提出配套機制後才能據此修法。在尚未修法前，學校還是可以彈性開放學士班學生修習研究所課程，並於正式升讀碩士後，依校內規定採認學分。

