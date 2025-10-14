快訊

117學年估八成學生將進公立大學 東吳創「入學獎學金」搶才

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
東吳大學新任董事長表示，捐助1000萬作為專款基金，盼推動「新生入學成績優良獎學金」計畫。圖／聯合報系資料照片
東吳大學新任董事長表示，捐助1000萬作為專款基金，盼推動「新生入學成績優良獎學金」計畫。圖／聯合報系資料照片

東吳大學新任董事長唐松章今天表示，根據教育部統計，117學年時約有八成的學生都能進入國立大學就讀，對私校將是嚴峻的考驗。對此，特別捐助1000萬作為專款基金，盼推動「新生入學成績優良獎學金」計畫，吸引優秀學生就讀東吳大學。

東吳大學今舉辦新任董事長就任餐會，董事長唐松章致詞時表示，當前台灣高等教育正面臨雪崩式少子女化問題，教育部預估，117學年度大一新生人數將下降到15.7萬人，國立大學的招生名額將超過12萬，相當於超過八成的學生都能進入國立大學就讀，對私立大學而言，無疑是非常嚴峻的考驗，東吳必須及早改變，以因應挑戰。

唐松章先捐助1000萬作為專款基金，他宣示，將推動「新生入學成績優良獎學金」計畫，全校性推動，由各院系訂定發放標準。將帶領董事會成員走進校友組織、策略聯盟學校及產業界，建立合作關係，為東吳爭取外部資源及開發生源；再者，吸引優質學生以及教學與研究兼優的師資團隊，加入東吳大學行列。

此外，東吳大學校友與工商團體也積極響應，個別捐助1000萬至10萬不等金額，專款基金初步已募得超過3600萬元，期待未來能夠永續推動。

東吳大學校長詹乾隆則表示，面對日益嚴峻的教育環境，東吳大學在教學上也持續創新，攜手輝達（NVIDIA）打造「智慧創新AI學習中心」，更與台灣半導體研究中心合作，全新開設「增能半導體學分學程／微學程」用AI與半導體兩大引擎，為學生打造多元跨域的學習環境。

東吳大學 半導體 教育部

