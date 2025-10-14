快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

升大學英聽1試周六登場 9.4萬人報考創13年新低

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115高中英語聽力測驗第一次考試將於本周六、10月18日舉行，約9萬4千人報名，創下13年來新低。示意圖。圖／聯合報系資料照片
115高中英語聽力測驗第一次考試將於本周六、10月18日舉行，約9萬4千人報名，創下13年來新低。示意圖。圖／聯合報系資料照片

大考中心今天表示，115學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於本周六、10月18日舉行，約9萬4千人報名。應試號碼、考試地點、試場分配表等已於今天公布於大考中心網站，高中英語聽力測驗 「試務專區」供考生查覽。

甄選會日前公布統計，115學年三大升大學管道，繁星推薦管道總計35個系組參採，申請入學則有27個系組參採、分發入學19系組，三大招生管道參採英聽的科系均比114學年再減少。大考中心則統計，115學年度高中英語聽力測驗第一次報名人數總計9萬4178人，創下13年來新低，考生將編配於33個考區，51個分區，2716個試場應試。

大考中心指出，考生報名資料的「聯絡電話」若填寫行動電話號碼，今天起將以0911-511-467手機號碼發送簡訊，通知考生應試號碼與場次；如所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

另外，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，包含「一般項目、輔具項目」及「特殊項目」，審查結果已於10月3日起開放查詢。請考生自行至本會大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」，於「應考服務」項下「一般、輔具項目」或「特殊項目」點選進入後查覽。

又根據統計，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本。大考中心特別提醒考生，周六應考務必攜帶應試有效證件正本，以供身分查驗。應試有效證件包括身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證；學生證、無照片的健保卡都是「無效證件」。

大考中心也建議，考試當日考生可盡量提早出門，以避開進入考場學校時的人群聚集，另呼籲接送考生之親友，請勿於考分區門口逗留。

延伸閱讀

畢業證書不該用車禍來換！警方強化大學交安宣導培訓種子教官

高中英聽考試10月18日登場 9.4萬人報名創13年新低

台中大學傳女大生4樓墜落 幸有2樓設防墜網人無恙

2025MLB季後賽賽程與比分 聯盟冠軍戰釀酒人對決道奇、水手力抗藍鳥

相關新聞

升大學英聽1試周六登場 9.4萬人報考創13年新低

大考中心今天表示，115學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於本周六、10月18日舉行，約9萬4千人報名。應試號碼、考試地...

狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」曬豐富經歷當家教：讓你的備審高分又安全

「或許很多人都從不同的地方認識我，但是如果從家教的角度認識肯定會不一樣」。曾因「最佳辯士」誤植風波遭多校撤銷錄取的楊姓學霸，在35天內逆襲，於分科測驗錄取成大醫學系…

THE世界大學排名 台大排140、進步32名

二○二六ＴＨＥ泰晤士高等教育世界大學排名昨天公布，共計二一九一所大學上榜，其中台大整體排名一四○名，較前一年度一七二名，...

特殊選才增額 公校觀望私大搶進

為鼓勵各大學招收具特殊才能學生，教育部逐年擴大特殊選才管道名額，規畫一一五學年從現行的百分之二，提升至百分之二點五。不過...

特殊選才 開放體制外學生入學

近年不少大學科系特殊選才管道增列「非學校型態實驗教育學生」等經歷，開放管道讓體制外學生入學。教團認為，這代表大學開始承認...

實驗教育三法10年 特殊選才也鎖定體制外學生

實驗教育三法於去年上路屆滿10年，教育團體評析，近年不少大學科系特殊選才管道多增列「非學校型態實驗教育學生」等經歷，開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。