升大學英聽1試周六登場 9.4萬人報考創13年新低

大考中心今天表示，115學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於本周六、10月18日舉行，約9萬4千人報名。應試號碼、考試地點、試場分配表等已於今天公布於大考中心網站，高中英語聽力測驗 「試務專區」供考生查覽。

甄選會日前公布統計，115學年三大升大學管道，繁星推薦管道總計35個系組參採，申請入學則有27個系組參採、分發入學19系組，三大招生管道參採英聽的科系均比114學年再減少。大考中心則統計，115學年度高中英語聽力測驗第一次報名人數總計9萬4178人，創下13年來新低，考生將編配於33個考區，51個分區，2716個試場應試。

大考中心指出，考生報名資料的「聯絡電話」若填寫行動電話號碼，今天起將以0911-511-467手機號碼發送簡訊，通知考生應試號碼與場次；如所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

另外，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，包含「一般項目、輔具項目」及「特殊項目」，審查結果已於10月3日起開放查詢。請考生自行至本會大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」，於「應考服務」項下「一般、輔具項目」或「特殊項目」點選進入後查覽。

又根據統計，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本。大考中心特別提醒考生，周六應考務必攜帶應試有效證件正本，以供身分查驗。應試有效證件包括身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證；學生證、無照片的健保卡都是「無效證件」。

大考中心也建議，考試當日考生可盡量提早出門，以避開進入考場學校時的人群聚集，另呼籲接送考生之親友，請勿於考分區門口逗留。

商品推薦