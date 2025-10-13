狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」曬豐富經歷當家教：讓你的備審高分又安全

「或許很多人都從不同的地方認識我，但是如果從家教的角度認識肯定會不一樣」。曾因「最佳辯士」誤植風波遭多校撤銷錄取的楊姓學霸，在35天內逆襲，透過分科測驗上榜成大醫學系；如今，他以家教的身份重新出發。楊姓學霸強調，自己並非天才型學生，而是靠摸索與努力走出自己的路，希望能以親身經驗，幫助學弟妹找到最適合的學習方法與方向。

台中一位楊姓學霸成績亮眼，在學測取得74級分的佳績，並於個人申請階段獲陽明交大、北醫、中國醫及中山醫等4校醫學系正取，並備取長庚大學醫學系。然而，他在社群平台Threads上分享自己的學習歷程檔案時，卻被發現其中誤植「最佳辯士」頭銜，遭網友質疑造假，隨後陸續被各校取消錄取資格。

這場風波讓他一度陷入低潮，不過母親一句「你做過的事情，再叫你做一次會很難嗎」成為他的精神支柱，楊姓學霸迅速振作，在倒數35天重拾書本，迎戰分科測驗，最後以堅定的意志與實力，錄取成功大學醫學系，將這段挫折化為成長的轉折點。

近日，楊姓學霸於網上現蹤，他在臉書社團「家教網」發文徵求家教學生，表示希望以自身經驗，幫助學弟妹找到方向，「如果您正在尋找一個有充分準備經驗的，老師也許我能提供一點幫助」，再次成為討論焦點。他開出國中單科時薪900元、高中1200元的價格，同時詳細列出歷年成績與豐富經驗，包括會考5A10+、學測74級分、多益金色證書970分等優異表現。

談到教學風格，楊姓學霸坦言自己並非天才型學生，班上排名僅十幾名，但透過自己摸索出來的讀書方法，在各項大考取得佳績。他強調，授課時「不會完全照本宣科」，會適時加入時事補充，並以幽默融合讓學生更好記憶，同時也會結合自身考試經驗，分享讀書方法與生涯規劃。

此外，楊姓學霸曾擔任補習班數學輔導老師與面試班模擬面試官，累積了豐富的教學與指導經驗。在面試輔導上更是自信滿滿，他指出，「4校正取的成績，相信可以給予一定程度的公信力」，且自己在面試班時帶領過很多同儕練習，展現出他對面試輔導的自信與實績。

至於那段被多校封殺的經驗，楊姓學霸一甩陰霾，將風波轉化為獨特的競爭優勢，他表示，在備審資料製作上，「因為個人經歷的關係，我能給予最合法最不會出事情的資料製作方式，讓你的備審資料既高分又安全無虞」。

貼文曝光後再度引發熱議，網友紛紛讚賞他勇於面對過去，以行動走出陰影，直呼「我欣賞他，敢作敢當，哪裡跌倒哪裡站起來，很棒」、「心理素質真的強大，經歷過社會鐵拳的攻擊後，還能如此自信滿滿的活躍，很佩服他，但人家真的成績優異沒話說」、「很大方又熱心的孩子，那段期間還是回母校跟學弟妹分享讀書方法」、「進學校第一天很多人就主動找他拍照了，要低調太難了！這社會總要有激勵人心的例子，跌倒了還能立刻爬起來跑，拿到屬於自己的勝利」。

