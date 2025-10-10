THE世界大學排名 台大排140、進步32名

二○二六ＴＨＥ泰晤士高等教育世界大學排名昨天公布，共計二一九一所大學上榜，其中台大整體排名一四○名，較前一年度一七二名，再進步卅二名，且台大與陽明交大等校，在「產學」（Industry）項目上都拿下滿分一百分。全台共有十四所大學進入世界前千大榜單，與去年相同。

台大圖資系講座教授黃慕萱分析，ＴＨＥ著重的仍是研究品質與環境，兩者占比近六成，也幾乎決定了大學的整體名次。國內大專校院產學能力強，有一項特別好當然也是好事，但產學項目占分很少，對整體排名沒有太大的影響。

根據ＴＨＥ大學排名研究方法，評分為教學、研究環境、研究品質、國際聲望、產學等五大核心項目、十八項指標。研究品質占比達三成最高，其次為研究環境、教學各約二成九，國際聲望百分之七點五，產學百分之四。以台大為例，產學合作項目排名世界第一。

陽明交大主任秘書蔡金吾表示，陽明交大於產學一項的排行多在世界前百分之一，如專利數、教師持有產學計畫金額表現都在水準之上，但較可惜的是，產學分數整體評分占比較低，學校排名就相對吃虧。

進入ＴＨＥ排行前五百名的台灣大專校院，還有中國醫藥大學，排名三○一至三五○之間；亞洲大學、台科大、清大、陽明交大、北醫大，排名區間位於四○一至五百。

