特殊選才開放體制外學生入學

近年不少大學科系特殊選才管道增列「非學校型態實驗教育學生」等經歷，開放管道讓體制外學生入學。教團認為，這代表大學開始承認體制外教育的價值；不過也有學校高層表示，體制外學生的學習方式與課程內容與正規教育差異大，系所得投入額外輔導資源，不是每個科系都願意花心力。

根據各大學最新特殊選才簡章，如師大數學系、表演藝術系，台大生命科學系、數學系等，在報名資格學系規定上，多附註「非學校型態實驗教育學生」，經相關人員推薦就能報名特殊選才。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，實驗教育三法上路逾十年，實驗教育團體、機構如雨後春筍般冒出，參與實驗教育的學生突破二萬人，近年來，都會區高中也陸續推出國際文憑課程ＩＢ班等，提供學生多元的學習選擇。

不過魏佳卉說，參與實驗教育學生的學習經驗未必能直接對應學測等傳統考試需求。如今大學特殊選才管道將「實驗教育經歷」納入評估，讓體制外學生也能透過不同途徑取得升學機會。

但一名大學高層則談到，因為實驗教育學生求學過程和體制內學生不同，尤其是學術取向的大學，仍青睞有扎實學科基礎的高中生，「在外面學的那套，上大學後就不一定跟得上。」

該名高層也說，學生於特殊選才管道入學後，學校要協助輔導，派人寫報告、觀察其學習等，確保其大一就能上軌道並跟上班級學習，但也因為學生經歷特殊要額外花心力，站在學系立場，不見得想額外費功夫辦理。

