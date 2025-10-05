特殊選才增額 公校觀望私大搶進

為鼓勵各大學招收具特殊才能學生，教育部逐年擴大特殊選才管道名額，規畫一一五學年從現行的百分之二，提升至百分之二點五。不過隨著近期各大學公布特殊選才招生簡章，卻發現公立大學多傾向觀望，僅略增一、二個名額，私立大學增幅較多，盼網羅偏才學生。

台大註冊組主任李宏森直言，確實各學系有自身考量，因此實際名額增加程度有限；台師大則說，學系多認為繁星、申請等一般管道就能招到理想的學生，不一定要靠特殊選才管道。

為讓部分具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷(如境外台生、新住民子女、弱勢族群、實驗教育等)學生順利升學，教育部自一○四學年度起推動特殊選才升學管道，學生不須參與學測考試，由學校自行審查學生書面資料、面試等程序後，評估是否錄取。

其名額占比也從一○八學年的百分之一點五，提升到一一四學年的百分之二，預計新學年、一一五學年將調高至百分之二點五，約二四一○個名額。教育部強調，未來希望能達到百分之三。

李宏森表示，教育部提升特殊選才名額占比，學校多支持，但學系端也有自身考量，因此實際名額增加程度有限。以台大為例，明年特選招生若不含資安外加，提供六十五個名額，較一一四學年僅增加一名。

根據台大簡章，物理系開放學生檢具國際性或全國性競賽獎牌；地理環境資源學系則可檢具近二年地理或地球科學奧林匹亞競賽獎牌等。李宏森說，理論上，有明確標準可衡量學生特殊表現的科系，才會較傾向於特選招生，像台大數學系明年開放十五個特選名額，在於數學能力有很明確的競賽或評斷指標。

台師大教務長劉美慧表示，學系認為繁星、申請等一般管道也能招到理想的學生，學校尊重學系考量，也避免要求學系做特選，但最後沒招到人。師大明年特選管道維持六十四名，公領系提供七名。

私校龍頭東吳大學則從一一四學年八個系、廿個名額，增為廿二系、四十六名。教務長許晋雄表示，校長希望明年各系都能參與特選，以日文系提供六個名額最多，主要評估高中生喜歡日本文化，會自學一定程度的日文，因此藉由特選管道評估學生語言能力、網羅偏才。學校也發現，透過特選管道進入語文相關科系的學生，因有一定基礎，未來表現更優秀。

商品推薦