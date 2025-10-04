實驗教育三法10年 特殊選才也鎖定體制外學生

實驗教育三法於去年上路屆滿10年，教育團體評析，近年不少大學科系特殊選才管道多增列「非學校型態實驗教育學生」等經歷，開放管道讓體制外學生入學。但也有學校高層談到，特殊選才可網羅體制外如自學生等，「但在外面學的那套，進大學後不一定跟得上。」大學要花心思輔導，多數學系就不見得想額外費功夫辦理。

根據各大學115學年特殊選才簡章，如師大數學系、表演藝術系；台大生命科學系、數學系等於報名資格學系規定一項上，多有附註「非學校型態實驗教育學生」，經相關人員推薦就能報名特殊選才。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，實驗教育三法已上路滿10年，10年間實驗教育團體、機構如雨後春筍般冒出，參與實驗教育的學生近年也突破2萬人；再者，近年都會區高中也陸續推出國際文憑課程ＩＢ班等，評估特殊選才多是給該類學生的管道。

魏佳卉談到，很多學生早年就進入實驗教育團體等學習，做過各種探索、共學營，但其學習經驗不見得能回應學測等學科考試需求，因此近年大學特殊選才管道陸續增列實驗教育經歷，讓體制外的學生有機會入學。

但一名大學高層則談到，因為實驗教育學生求學過程和體制內學生不同，尤其是學術取向的大學，仍青睞有扎實學科基礎的高中生，「在外面學的那套，上大學後就不一定跟得上。」

該名高層也說，學生於特殊選才管道入學後，學校要協助輔導，派人寫報告、觀察其學習等，確保其大一就能上軌道並跟上班級學習，但也因為學生經歷特殊要額外花心力，站在學系立場，不見得想額外費功夫辦理。

