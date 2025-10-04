115招生...大學特殊選才名額占比增至2.5% 公校觀望、私校搶進

明年115學年招生陸續開跑，近期各大學公布特殊選才招生簡章。教育部近年也持續放寬特選名額占比，從起先108學年剛上路僅1.5%，明年招生將調高至2.5%。但如台大等公立大學因各系考量不一，名額僅比114略增1、2名，私立大學特選名額增幅較多，盼網羅偏才學生。

台大註冊組主任李宏森表示，教育部提升特殊選才名額占比，學校多支持，但到了學系端也有自身考量，因此實際名額增加程度有限。以台大為例，明年特選招生若不含資安外加，提供65個名額，較114學年招生僅增1名。

根據台大簡章各系報名資格，如物理系開放學生檢具國際性或全國性競賽獎牌、高中科學班排名；地理環境資源學系則可檢具近二年地理或地球科學奧林匹亞競賽獎牌；經濟系則可檢具全國或國際科展作品，以及美國大學理事會舉辦的AP考試個體經濟學、微積分等成績。

李宏森談到，理論上，有明確標準可衡量學生特殊表現的科系，才會較傾向於特選招生，台大數學系明年開放15個特選名額全校最多，在於數學能力有很明確的競賽或評斷指標。又數學系一開始辦理特選管道時僅招1人，但系上評估近年入學生學業表現，發現相對其他管道更佳，也激勵學系擴大特選招生。

另外，李宏森也說，台大也將希望入學管道放入特殊選才內，針對經濟不利家庭、特殊境遇家庭、新住民子女等，115學年也有30系提供50個名額，由高中推薦並協同報名，名額比114學年更多，擴大希望也承擔社會責任。

台師大教務長劉美慧則談到，師大明年特選管道維持64名，公領系提供7名，開放學生檢具高中成績、學習狀況，希望看到學生的多元背景以及傳統考科看不到，如社會領導、實踐力等能力。其他如表演藝術系7個名額，可檢具國際性競賽成績等；數學系5個名額，報考資格包括數學奧林匹亞競賽等。

劉美慧說，學系也會認為繁星、申請等一般管道就能招到理想的學生，或性質較適合一般招生管道，學校尊重學系考量，也避免要求學系做特選，但最後沒招到人。

私校龍頭東吳大學則從114學年8個系、20個名額，115增為22系、46名，教務長許晋雄表示，校長希望明年各系都能參與特選，以日文系提供6個名額最多，主要評估高中生喜歡日本文化，會自學一定程度的日文、考日檢，已具備一定基礎，因此藉由特選管道評估學生語言能力、網羅偏才。而學校也發現，透過特選管道進入語文相關科系的學生，因有一定基礎，未來表現多更優秀。

