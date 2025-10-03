中央大學半導體光電科技碩士班 明年起招生30人

國立中央大學光電科學與工程學系因應半導體光電科技發展趨勢，並回應產業對前瞻科技人才需求，自115學年度起，原「照明與顯示科技碩士班」正式更名為「半導體光電科技碩士班」，115學年度首屆招生名額為甄試入學22名、考試入學8名，共計30名。

中大表示，光電系研究能量涵蓋薄膜光學、固態照明與人因科技、半導體光電元件、矽光子晶片、量子晶片、化合物半導體、有機半導體、液晶光電、光電工程等多元領域，此次更名，代表課程與研究方向的升級與聚焦，也體現結合半導體與光電科技、強化跨領域整合的目的。

系主任鄭恪亭表示，半導體光電科技是全球科技發展的關鍵領域，碩士班更名後，將更精確反映學術研究與課程設計的核心價值。也透過與產業界緊密合作，將持續訓練學生兼具學術研究與實務應用能力，進而強化國際視野與競爭優勢。

課程規劃上，鄭恪亭指出，將以「傅氏光學」、「晶體光學」、「矽光子學」及「光電半導體物理與元件」為核心必修課程，並依據不同領域開設多元選修課程，兼顧理論深度與前瞻應用。

中大表示，未來將持續整合校內外資源，拓展與國際學術機構及產業界合作。希望半導體光電科技碩士班為台灣半導體與光電產業注入創新動能，培育具備國際視野與跨域能力的專業人才。

