聽新聞
0:00 / 0:00
中央大學半導體光電科技碩士班 明年起招生30人
國立中央大學光電科學與工程學系因應半導體光電科技發展趨勢，並回應產業對前瞻科技人才需求，自115學年度起，原「照明與顯示科技碩士班」正式更名為「半導體光電科技碩士班」，115學年度首屆招生名額為甄試入學22名、考試入學8名，共計30名。
中大表示，光電系研究能量涵蓋薄膜光學、固態照明與人因科技、半導體光電元件、矽光子晶片、量子晶片、化合物半導體、有機半導體、液晶光電、光電工程等多元領域，此次更名，代表課程與研究方向的升級與聚焦，也體現結合半導體與光電科技、強化跨領域整合的目的。
系主任鄭恪亭表示，半導體光電科技是全球科技發展的關鍵領域，碩士班更名後，將更精確反映學術研究與課程設計的核心價值。也透過與產業界緊密合作，將持續訓練學生兼具學術研究與實務應用能力，進而強化國際視野與競爭優勢。
課程規劃上，鄭恪亭指出，將以「傅氏光學」、「晶體光學」、「矽光子學」及「光電半導體物理與元件」為核心必修課程，並依據不同領域開設多元選修課程，兼顧理論深度與前瞻應用。
中大表示，未來將持續整合校內外資源，拓展與國際學術機構及產業界合作。希望半導體光電科技碩士班為台灣半導體與光電產業注入創新動能，培育具備國際視野與跨域能力的專業人才。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言