快訊

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

插手中華電信升遷？ 陳玉珍反嗆工會幹部濫權「不聽話就打壓」

聽新聞
0:00 / 0:00

中央大學半導體光電科技碩士班 明年起招生30人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中央大學光電科學與工程學系「半導體光電科技碩士班」115學年度起正式招生。圖／中大提供
中央大學光電科學與工程學系「半導體光電科技碩士班」115學年度起正式招生。圖／中大提供

國立中央大學光電科學與工程學系因應半導體光電科技發展趨勢，並回應產業對前瞻科技人才需求，自115學年度起，原「照明與顯示科技碩士班」正式更名為「半導體光電科技碩士班」，115學年度首屆招生名額為甄試入學22名、考試入學8名，共計30名。

中大表示，光電系研究能量涵蓋薄膜光學、固態照明與人因科技、半導體光電元件、矽光子晶片、量子晶片、化合物半導體、有機半導體、液晶光電、光電工程等多元領域，此次更名，代表課程與研究方向的升級與聚焦，也體現結合半導體與光電科技、強化跨領域整合的目的。

系主任鄭恪亭表示，半導體光電科技是全球科技發展的關鍵領域，碩士班更名後，將更精確反映學術研究與課程設計的核心價值。也透過與產業界緊密合作，將持續訓練學生兼具學術研究與實務應用能力，進而強化國際視野與競爭優勢。

課程規劃上，鄭恪亭指出，將以「傅氏光學」、「晶體光學」、「矽光子學」及「光電半導體物理與元件」為核心必修課程，並依據不同領域開設多元選修課程，兼顧理論深度與前瞻應用。

中大表示，未來將持續整合校內外資源，拓展與國際學術機構及產業界合作。希望半導體光電科技碩士班為台灣半導體與光電產業注入創新動能，培育具備國際視野與跨域能力的專業人才。

半導體

延伸閱讀

投資光電場出事…三地集團創辦人鍾嘉村遭聲押 法院裁定2000萬交保

WSJ：輝達向阿聯供應AI晶片的交易陷停滯 黃仁勳感到沮喪

【重磅快評】鍾佳濱當監軍 內埔人卻感慨我們有立委？

涉收賄施壓南市府審查光電場遭起訴 郭信良「8字」回應

相關新聞

中央大學半導體光電科技碩士班 明年起招生30人

國立中央大學光電科學與工程學系因應半導體光電科技發展趨勢，並回應產業對前瞻科技人才需求，自115學年度起，原「照明與顯示...

大學寄存名額 公立新高 私校減少

根據教育部公私立一般大學寄存名額統計，一一五學年共有八校、寄存四五二個名額，其中公立大學占比近五成，創近三年新高，私立大...

學測作文題近5年聲量大盤點！網友直呼錯怪了

「代理孕母」作文題引爆話題，掀起網友考古熱潮。從新冰箱到52赫茲鯨魚，你還記得近五年有哪些引發熱議的國寫考題嗎？誰的討論聲量最高呢？

「我的媽媽是代理孕母」作文題目掀議 醫師：其實是涉己思考的引導

北北基高三模擬考作文題「我的媽媽是代理孕母」引發爭議，許多家長和網友批評題目過於突兀、甚至讓人反感。醫師沈政男昨在臉書發...

【專家之眼】重新思考大學升學制度的本質與未來

台灣的大學招生制度看似追求多元，其實內涵仍被一套以績效與管理為導向的機制所牢牢綁住。從課綱設計、學習歷程、備審資料到學測...

每天苦讀卻只上私大…她求問頂大生讀書祕訣 過來人曝差別

不少學生對頂尖大學錄取者的讀書方式充滿好奇，近日有位女網友在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。