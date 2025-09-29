聽新聞
大學寄存名額 公立新高 私校減少

聯合報／ 記者李芯／台北報導

根據教育部公私立一般大學寄存名額統計，一一五學年共有八校、寄存四五二個名額，其中公立大學占比近五成，創近三年新高，私立大學則較一一三學年減少約九成。專家分析，私校過去已經大量寄存，再加上政府學費補貼政策，都是可能原因。

少子化下，教育部近年推出寄存名額制度取代減招，大專校院可評估自身狀況申請，名額暫存於教育部，當學校招生狀況好轉可再取回。

根據教育部統計，一一五學年，公立大學共二校、寄存二一七個名額，私立大學則有六校、寄存二三五名。其中公立大學寄存的名額比前一學年多出五十四個名額，再創新高，反觀私立大學則減少。至於技專校院部分，部分學校系科停招申請案結果尚未確定。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果表示，外界常以註冊率來看學校辦學狀況，所以學校若招生情況不好，就會寄存招生名額。此外，學校註冊率低於七成時，也會影響獎補助款，這也是學校寄存的原因。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，政府近年推動私校學費補貼政策，拉平公私立學校學費，再加上選系不選校的趨勢，導致非都會區的國立大學招生壓力大，選擇寄存名額是可預期中的事。

