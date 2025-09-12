學測作文題近5年聲量大盤點！網友直呼錯怪了

今（2025）年北區高中國文模擬考作文以「我的媽媽是代理孕母」為題，在網路上掀起軒然大波。這道考題與其範文的高度引導性，引發了學生、網友、專家與學生團體等各界抨擊，認為其背離了作文應培養多元思辨與自由表達的初衷。

這場風波也讓許多網友開始「考古」，紛紛回顧過往的作文題目。有人感嘆「我在這邊向52赫茲鯨魚、冰箱、氣味記憶、縫隙和課本道歉」、「寧可假設自己有冰箱，也不想假設我媽是別人的工具」、「歪腰郵筒根本不算什麼」、「我寧願寫多做多得或52赫茲也不寫北模那個爛題」、「大考中心的題目再怎麼怪，都比這次的模擬考國寫題好太多了」。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察近五年(2021/01/01～2025/09/10)「學測、北模國寫題目」的網路聲量趨勢，110年學測作文題目「如果我有一座新冰箱」的聲量最高，緊接著的是今年北模學測作文「我的媽媽是代理孕母」，位列第三的是114年學測作文題目「鯨魚聽不到52赫茲」。究竟這些登上熱搜的作文題目，各自引發了哪些話題與討論？跟著《網路溫度計DailyView》一探究竟吧！

＃110年學測：如果我有一座新冰箱

翻攝大考中心

此題一出，立刻引起考生兩極化的反應。部分考生認為，題目貼近生活經驗，沒有太多限制，非常容易發揮。然而，也有許多考生感到無從下手，認為題目過於空泛無意義，抱怨「考這種題目能考出什麼東西」、「寫過郵筒ㄉ人路過，出題老師484沒想法了」、「這題目空泛又無意義」、「直接寫如果改卷老師不給高分，就把他肢解冰進我的新冰箱」。

隨著討論發酵，網友們的創意也大爆發。有人想冰藏憂鬱心情，將冰箱比喻為心靈容身之處；也有人製作一系列迷因梗圖，笑稱要把出題老師和大考中心冰進去，讓這道題目在網路上成為現象級話題。

＃111年學測：當我打開課本

翻攝大考中心

此題目引用一段薛憶婷的新詩〈我們的課本〉，要求考生藉由課本啟發想像，寫下探索任一學科知識的經驗與體會。全教會指出，該題目取材自2009年台積電文學獎優勝作品，題材新穎、貼近學生實際生活，靈活卻不艱難，不僅能讓學生檢視所學，也能讓老師從另一視角看待學生的想法。

不過，許多考生對此題目卻略有微詞，認為它缺乏創意，甚至在社群上引發大量吐槽，「我突然很喜歡新冰箱了」、「當我打開課本，學測監考老師把我趕出考場」、「當我打開課本，發現很多東西都很沒用」、「去年開冰箱，今年開課本，啊明年開什麼」。許多網友也認為這類題目過於官方、刻意，像是要考生寫出煽情的「標準答案」，「比誰更會煽情」、「考生還硬要寫出來，好可憐」、「像是出題者想要去營造去賦予課本另一種意義的感覺」。

＃112年學測：花草樹木的氣味記憶

翻攝大考中心

這道情意題引用美學大師蔣勳的文章引伸入題，引起兩極化評價。有考生標識在都會長大的學生普遍缺少與大自然的連結，認為題目不夠友善；但也有老師認為，即使是校園的除草味或父母車上的玉蘭花，都能找到靈感。

值得一提的是，一篇高分作文引發網路瘋傳。該考生以「玉蘭花」的氣味，帶出父親外遇的童年記憶，有別於傳統歌頌正向情感的作文寫法。這篇充滿真實性與情感張力的文章入選範文，讓許多人感到驚喜，「大考願意選這種非八股、非歌頌傳統感情價值的文章蠻好的」、「這個文風是文學獎超愛的敘事風格吧」、「寫得確實很好，不過會入選範文倒有點意外」、「讀的時候感覺都能聞到玉蘭花妖嬈的味道，好愛這個文筆、這個字」。

＃113年學測：縫隙的聯想

翻攝大考中心

此題目則以《樹木教我的人生課》（나는나무에게인생을배웠다）一書中關於「森林縫隙」的段落為引文，要求考生以「縫隙的聯想」為題，書寫自身的感想與體悟。多數考生認為這樣的題目闡述空間大，很好發揮，可以從城鄉教育的差距、人際關係的裂縫等多元角度切入，「萬物皆有裂痕縫隙，是為了讓光明溫暖的陽光照進去」、「縫隙的聯想，老木只想到小草隙縫中生長，一腳踩下，嗯～偏題了」、「只有我想到茶葉蛋嗎」。也有不少網友認為，近幾年學測作文在考題與評分上不再那麼強調「政治正確」，開始給予學生更多元、更自由的發揮空間。

＃114年學測：52赫茲鯨魚

翻攝大考中心

這道題目以頻率獨特、孤獨的「52赫茲鯨魚」故事為引，讓不少考生產生共鳴，普遍覺得很好發揮，容易結合自身經驗來抒發想像。然而，也有部分考生直言題目過於抽象，不知如何下手，「OMG⋯⋯52赫茲是什麼」、「有引文還不懂嗎？非常明顯啊！只是要怎麼呈現就看個人了」、「其實題目很好懂，寫（掰）一個你喜歡但大家都不懂的東西」、「花草樹木好多了，越出越抽象」。

此題在考後也引發了科學爭議，臉書粉專「CIB鯨豚調查局」隨即發出聲明，嚴正指出「鯨魚聽不到52赫茲」為不實消息，並舉例解釋「藍鯨的主要發聲範圍為10至40赫茲，並不代表牠們聽不到52赫茲的聲音」，直批這類不精準的引文會「拉低我國科學素養」，網友也幽默回應「文學作品本來就不是全部寫實」、「難怪文理組常常意見不合」、「下次的作文題目：地心引力抓不住你」、「這是文學不是科學好嗎」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2025年09月10日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『學測、北模作文題目』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

