「我的媽媽是代理孕母」作文題目掀議 醫師：其實是涉己思考的引導

北北基高三模擬考作文題「我的媽媽是代理孕母」引發爭議，許多家長和網友批評題目過於突兀、甚至讓人反感。醫師沈政男昨在臉書發文表示，這樣的設計乍看確實衝擊大，但若再深入思考，出題老師其實是希望以「涉己」角度，幫助青少年更容易進入公共議題的討論。

沈政男指出，代理孕母在台灣仍屬爭議政策，當題目與「我的媽媽」連結，自然讓人不適。然而，這種命題方式在政治哲學上，正是從「涉己角度」切入，也就是想像公共政策對自己或家人的影響，再決定支持或反對。

他舉例，反核常被問「核廢料放你家呢？」、廢死議題也常有人質疑「如果死刑犯殺你家人呢？」這些思考模式，其實和「我的媽媽是代理孕母」是一樣的邏輯。

他認為，台灣社會多數人在面對政策討論時，往往習慣這樣的涉己思維，因此有些在國外爭議激烈的議題，在台灣的接受度不同。以廢死為例，許多人因為擔心「如果死刑犯被釋放，下一個受害者可能是我家人」，因此難以冷靜討論。

沈政男強調，涉己角度只是最初階的思考方式，容易引發情緒，卻難以理性判斷。真正成熟的公民討論，應該依循羅爾斯的「無知之幕」原則，拋棄身分、地位與家庭背景，設想自己可能生於任何社會位置，再來衡量政策是否公平。

以代理孕母為例，應該從「任何人或其家人都可能成為代理孕母」的角度，去討論制度可能帶來的公平與影響，而不是單純帶入「我的媽媽」的情境。

他分析，命題老師可能考量到青少年對代理孕母議題陌生，若直接寫「論代理孕母」恐怕難以下筆，因此設計了涉己角度的題目，讓考生想像如果媽媽是代理孕母，自己會有何感受。這其實也觸及了代理孕母隱形的「心理成本」，包括對親子關係與家庭結構的衝擊。

沈政男最後指出，台灣民調顯示，支持代理孕母合法化的民意略高於反對，或許就是因為多數人認為「不會影響到自己或家人」。而當題目換成「我的媽媽是代理孕母」時，才會引起強烈反彈。他認為出版社急著道歉未必妥當，更該讓出題老師說明用意；事實上過去大考也曾出過「青銀共居」等涉己命題，此次模考只是換成了代理孕母。

